Ксения Собчак удивила поклонников "сумкой-диваном"
Недавно известная телеведущая Ксения Собчак посетила модный показ дома Escada в Санкт-Петербурге. На мероприятии светская львица показала новую сумку, которую поклонники тут же сравнили с диваном.
На показе Ксения Собчак появилась в элегантном черном платье в пол, дополнив образ курткой-косухой, а также необычной сумкой-подушкой Maison Margiela белого цвета.
Многие фанаты тут же поспешили высмеять такой образ Ксении Собчак, намекнув на то, что моднице сочетание платья и сумки в виде дивана или матраца вовсе не идет.
На показе Ксения Собчак появилась в элегантном черном платье в пол, дополнив образ курткой-косухой, а также необычной сумкой-подушкой Maison Margiela белого цвета.
Многие фанаты тут же поспешили высмеять такой образ Ксении Собчак, намекнув на то, что моднице сочетание платья и сумки в виде дивана или матраца вовсе не идет.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:29