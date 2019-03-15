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Ксения Собчак удивила поклонников "сумкой-диваном"

Недавно известная телеведущая Ксения Собчак посетила модный показ дома Escada в Санкт-Петербурге. На мероприятии светская львица показала новую сумку, которую поклонники тут же сравнили с диваном.
Ксения Собчак удивила поклонников "сумкой-диваном"

На показе Ксения Собчак появилась в элегантном черном платье в пол, дополнив образ курткой-косухой, а также необычной сумкой-подушкой Maison Margiela белого цвета.

Многие фанаты тут же поспешили высмеять такой образ Ксении Собчак, намекнув на то, что моднице сочетание платья и сумки в виде дивана или матраца вовсе не идет.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:29

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