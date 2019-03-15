Эксперты назвали эффективные способы борьбы с усталостью посреди рабочего дня





Наиболее важным является тип работ, выполняемых работником. Если человек большую часть дня сидит за стулом – его смогут взбодрить элементарные упражнения и движения. А вот в ситуации с физическим типом работ все наоборот, необходимо сесть и посидеть, либо же полежать какое-то время. Эксперты советуют съедать обед, богатый белками, а также делать это на свежем воздухе, если есть такая возможность. Это позволит снизить выработку гормона сна мелатонина, что скажется на эффективности последующей работы.Немаловажным фактором является чистота и порядок на рабочем месте. Ненужные вещи и предметы постоянно отвлекают внимание человека, что приводит к снижению производительности труда. Отдельно эксперты отметили зеленый чай. По их словам, необходимо не только выпить чашечку этого горячего напитка, но и вдоволь им надышаться. Это позволит всему организму взбодриться и придаст ему новых сил.Эксперты также посоветовали воздержаться от приема вредных углеводов, а сосредоточиться на небольших полезных закусках: крекерах из цельных злаков, сыре, овощах и фруктах. Отдельно они выделили небольшую «музыкальную паузу», способную за короткое время вернуть человека в бодрое состояние.