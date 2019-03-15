От Сергея Шнурова до Тины Канделаки: Названы главные ссоры Ксении Собчак

«У нее, скажем так, произошел роман с моим молодым человеком, что, конечно, не оставило меня равнодушной по отношению к Анастасии Волочковой, скажу честно», - сказала знаменитость, не называя имя избранника.

«Она предлагала построить совместный бизнес следующим образом — я иду и прошу здание в Москве бесплатно под мою фамилию, а Тина под это придумывает, как она это тогда назвала, «какую-то социалочку». Мне это и тогда показалось циничной дикостью», - сказала журналистка коллегам.





Ксения Собчак и Сергей Шнуров долгое время были хорошими друзьями, певец был женат на подруге телеведущей - балерине Матильде. После громкой новости о разводе солиста "Ленинграда" журналистка поспешила пригласить его экс-избранницу к себе на шоу "Осторожно, Собчак". Там знаменитости обсудили произошедшие события, в основном разговор шел именно о музыканте.После скандального выпуска Сергей Шнуров потребовал заблокировать выпуск о нем на YouTube. Ксения Собчак тут же принялась соревноваться с Шнуровым в Instagram, публикуя колкие стихи в его адрес. Примечательно , что сам исполнитель жестко высказался о личной жизни телеведущей, сравнив ее с "Домом-2". Ксения Собчак не растерялась и припомнила Сергею Шнурову его неудачный опыт в качестве телеведущего на "Первом канале".Ксения Бородина и Ксения Собчак встретились на проекте "Дом-2", где поначалу были близкими подругами. Однако затем знаменитости перестали общаться. Причиной позже сама Бородина назвала разные характеры. По словам знаменитости, Собчак - более энергичный человек, стремящийся участвовать всегда и везде. Сама же Бородина отдает предпочтение более размеренному образу жизни, больше времени уделяя своей семье и детям.Долгое время телеведущая Ксения Собчак и балерина Анастасия Волочкова были хорошими подругами и во всем друг другу помогали. Дружбе пришел конец, когда знаменитая исполнительница балетных сцен соблазнила молодого человека приятельницы. Ксения Собчак прокомментировала разрыв и конфликт с Волочковой позже в одном из интервью.Также она добавила, что балерина уже давно славна только шпагатами на Мальдивах, а запоминающихся выступлений у нее нет.Ксения Собчак выплатила Ольге Родионовой, писательнице и жене супруге банкира, 20 тысяч рублей за оскорбления. В 2009 году последняя выпустила книгу под названием «The Book of Olga». На церемонии награждения "Серебряная калоша" Ксения Собчак, будучи ведущей, раскритиковала автора за голые фото в книге, а также вручила ей награду "Голые и смешные", которую номинантка забрать не захотела.Позже Ольга Родионова подала в суд на Ксению Собчак, потребовав 1 миллион рублей в качестве компенсации за оскорбления. Суд уменьшил сумму до 20 тысяч.Долгое время Тина Канделаки и Ксения Собчак вместе отмечали дни рождения и поддерживали хорошие отношения. Тем не менее, между подругами случился конфликт, о котором светская львица также высказалась в интервью журналистам.В 2008 году, будучи ведущей на радио "Маяк" Екатерина Гордон пригласила на эфир телеведущую Ксению Собчак. Встреча двух политических деятелей закончилась колкими высказываниями и взаимными оскорблениями. Телеведущая намекнула на отсутствие у известного адвоката личной жизни, а последняя в ответ выгнала оппонентку из студии. Позже Гордон лишилась должности радиоведущей.С коллегой Татьяной Арно Ксения Собчак поспорила в социальных сетях. Девушки начали ссориться из едкого комментария светской львицы. Так, Ксения Собчак под одним из снимков Арно написала, что с ее грудью неудивительно столько времени работать только в программе новостей. Тогда оппонентка заявила, что ее "по крайней мере не путают с вешалкой, вешая одежду". В итоге словесная перепалка перешла к оскорблениям и коллеги заключили спор. Татьяна Арно пообещала похудеть за месяц на 10 килограммов, за что Ксения Собчак должна была спеть для нее песню. Исполнить композицию светская львица не отказалась, однако позже снова оставила в адрес коллеги едкий комментарий.«Если бы я знала, что Арно будет худеть с таблами, точно не согласилась бы на этот спор», - написала ведущая.