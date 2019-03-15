Татьяну Навку заподозрили в использовании пластики

На новом изображении фигуристка запечатлена с распущенными локонами, на ней майка белого цвета с глубоким вырезом, при этом она сама томно вглядывается в даль. Такой образ супруги пресс-секретаря президента России спровоцировал негативную реакцию, хотя мог бы вызвать восхищение.По мнению подписчиков, Навка выглядит абсолютно неузнаваемо, на данном изображении она смотрится полностью неестественно. «Образ красивый, но это не вы», - посчитал один из подписчиков фигуристки. От привычного внешнего вида спортсменки не осталось и следа. Не исключается, что она выбрала просто неудачный ракурс.