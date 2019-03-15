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Татьяну Навку заподозрили в использовании пластики

Татьяна Навка обнародовала в интернете черно-белую фотографию, представ перед подписчиками в новом образе. Фанаты не оценили ее стараний, посчитав, что звезда использует много пластики для улучшения внешности.
Татьяну Навку заподозрили в использовании пластики

На новом изображении фигуристка запечатлена с распущенными локонами, на ней майка белого цвета с глубоким вырезом, при этом она сама томно вглядывается в даль. Такой образ супруги пресс-секретаря президента России спровоцировал негативную реакцию, хотя мог бы вызвать восхищение.

По мнению подписчиков, Навка выглядит абсолютно неузнаваемо, на данном изображении она смотрится полностью неестественно. «Образ красивый, но это не вы», - посчитал один из подписчиков фигуристки. От привычного внешнего вида спортсменки не осталось и следа. Не исключается, что она выбрала просто неудачный ракурс.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:05

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