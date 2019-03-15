Певица МакSим рассказала о своем испуге за ребенка после первых родов





Марина Максимова редко говорит о личной жизни, но недавно рассказала журналистам, как она воспитывает дочерей Александру и Марию, а также с какими трудностями ей пришлось столкнуться после появления на свет первой наследницы. По словам МакSим, она не уходила в декрет во время первой беременности и выступала практически до родов. Звезда признается, лишь оказавшись в роддоме, она осознала, что происходит: «Я очень сильно испугалась».Знаменитость не знала, что делать, советовалась со своими помощниками, так как переживала, что не сможет вернуться на сцену. Она боялась бросать новорожденную Александру даже на минуту и это сыграло с ней злую шутку. Новоиспеченная родительница превратилась в одержимую мать, ограждающую малышку от всего и всех. Максимова решила переехать в поселок, где проживает мало людей, и посвящала все свое свободное время дочери. В один момент звезда осознала: Александра растет совершенно не социализированной личностью и вернулась в город, где начала активно приобщать дочь к общественной жизни.Вторая беременность у артистки проходила намного спокойнее. Певица отметила, что в то время она летала в облаках, а окружающие окутывали ее теплом и заботой. С наследницей Марией не было никаких проблем. Она очень отличается от своей сестры. По словам Максимовой, у девочек диаметрально противоположные характеры. Поп-дива уверена, что, Маша далеко пойдет, ведь уже умеет за себя постоять. Артистка старается не навязывать дочерям свое мнение, позволяя им развиваться как личностям самостоятельно.