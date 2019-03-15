АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям
EUR 74.06 USD 65.40
Курс валют на 15.03.2019

Актриса Марина Зудина рассказала о своем отношении к любви и изменам

Актриса Марина Зудина рассказала о своем отношении к любви и изменам в супружеской жизни. Она уверена, женщины часто заводят себе любовников из-за отчаяния.
Актриса Марина Зудина рассказала о своем отношении к любви и изменам

Марина Зудина долгое время не снималась в кино, но вернулась на экраны в сериале Константина Богомолова «Содержанка». По сюжету её героиня переживает кризис в отношениях со своим мужем. Супруг изменяет ей, и она об этом знает. В итоге женщина решает отомстить, и сама заводит молодого любовника. Артистка отмечает, супруга идет на этот шаг не из-за своих желаний, а по причине простого отчаяния.

Актриса решила поделится с поклонниками своими личными рассуждениями на эту тему. Она отмечает, каждый человек относится к понятиям любви и семьи по-своему. Для кого-то это святые вещи, но многие считают иначе. Марина Зудина уверена, есть люди, не способные по-настоящему любить, поэтому они могут сменить по 4-5 партнеров и все-равно ничего не получится. При этом, отмечает актриса, существует множество пар, которые вмести с самой школьной скамьи. Они счастливы и наслаждаются друг другом долгие годы.

Артистка также развеяла миф о том, что в киноиндустрии больше расставаний и измен, чем в других профессиональных сферах. Актриса уверена, все дело в публичности и повышенном интересе к звездам.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица МакSим рассказала о своем испуге
Актриса Марина Зудина рассказала о
Юрий Лоза: Юлию Началову
Жительница Приморья спасла
Саша Черно заявила, что на "Дом-2"
Новые участницы группы Serebro
Грустное лицо и красные глаза : Илья
Рэпер Канье Уэст похвастался
Ксения Собчак удивила поклонников
От Сергея Шнурова до Тины Канделаки:
Игорь Верник рассказал о проблемах в
В России появился в продаже смартфон
Финские автолюбители заменили зимнюю
Ученые установили связь между
Иосиф Оганесян назвал Ольгу Рапунцель
Ученые разгадали загадку биографии
Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова все
Светлана Лобода подверглась критике
Авто Skoda Kodiaq RS проходила тесты за
Галина Юдашкина раскрыла секрет
Уфолог: Спутник Сатурна можно быть
Алена Савкина опровергла слухи о своем
Ученые обнаружили генетические сходства
Таролог Саона увидела в будущем Ольги
«Книги – лучшие друзья»: Ани Лорак
Звезда «Дом-2» Татьяна Мусульбес
Оксана Самойлова не представляет себя
Отношения между Дамблдором и
Константин Богомолов назвал Ксению
Негативные эмоции уменьшают способность
Просмотреть все новости