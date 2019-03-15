Актриса Марина Зудина рассказала о своем отношении к любви и изменам





Марина Зудина долгое время не снималась в кино, но вернулась на экраны в сериале Константина Богомолова «Содержанка». По сюжету её героиня переживает кризис в отношениях со своим мужем. Супруг изменяет ей, и она об этом знает. В итоге женщина решает отомстить, и сама заводит молодого любовника. Артистка отмечает, супруга идет на этот шаг не из-за своих желаний, а по причине простого отчаяния.Актриса решила поделится с поклонниками своими личными рассуждениями на эту тему. Она отмечает, каждый человек относится к понятиям любви и семьи по-своему. Для кого-то это святые вещи, но многие считают иначе. Марина Зудина уверена, есть люди, не способные по-настоящему любить, поэтому они могут сменить по 4-5 партнеров и все-равно ничего не получится. При этом, отмечает актриса, существует множество пар, которые вмести с самой школьной скамьи. Они счастливы и наслаждаются друг другом долгие годы.Артистка также развеяла миф о том, что в киноиндустрии больше расставаний и измен, чем в других профессиональных сферах. Актриса уверена, все дело в публичности и повышенном интересе к звездам.