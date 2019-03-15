Иосиф Оганесян назвал Ольгу Рапунцель «никудышней матерью»





По мнению Иосифа, Ольга и Дмитрий давно перестали быть интересными телезрителям, поэтому им пора домой.Как известно, Оганесян продолжает искать себе занятие после того, как эксперимент руководства «Дом-2», в котором ему предложили принять участие, с крахом провалился.Многие телезрители заметили, что сейчас Иосиф начал очень активно общаться с коллегами по съемочной площадке, с которыми время от времени делиться тем мнением, которое якобы не видит смысла озвучивать в Периметре.К примеру, на днях Оганесян довольно откровенно поговорил с Ириной Пинчук, которой признался, что в случае развода с Александрой все нажитое совместно имущество оставит ей.Впрочем, это заявление мало кого удивило, а вот то, что Иосиф назвал Ольгу Рапунцель «никудышней матерью» наоборот. Все потому, что Оганесян и Черно в последнее время почти не обсуждают это семейство, отмечая, что «бренды» перестали быть интересными и им пора домой.По словам избранника Черно, он не видит, что Рапунцель на самом деле любит 11-месячную Василису, ведь всю основную работу по воспитанию и уходу за малышкой выполняет не она, а ее супруг Дмитрий Дмитренко.Также Иосиф подчеркнул, что Ольга и Дмитрий не заслуживают победы в конкурсе «Свадьба на миллион», ведь не являются той семьей, на которую хочется смотреть.