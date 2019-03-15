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Жительница Приморья спасла дрейфовавшего на льдине белька

В Приморье смелая жительница спасла от смерти новорожденного белька, потерявшего мать и дрейфовавшего на льдине. В настоящее время животное находится в реабилитационном центре.
Жительница Приморья спасла дрейфовавшего на льдине белька

Зверька обнаружили еще в начале марта, но так как там рядом находилось большое количество взрослых тюленей, девушка не захотела приближаться близко к холодной воде и уехала домой. При этом, перед тем, как лечь спать, она вернулась на прежнее место, дабы убедиться, что с бельком все в порядке.

На месте она увидела издающее звуки животное, которое находилось в полном одиночестве и цеплялось за лед. Спасительница связалась с местными волонтерами и на место приехал один из дайверов, снявший зверька со льдины, после чего доставивший его в клинику.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:46

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