Жительница Приморья спасла дрейфовавшего на льдине белька





Зверька обнаружили еще в начале марта, но так как там рядом находилось большое количество взрослых тюленей, девушка не захотела приближаться близко к холодной воде и уехала домой. При этом, перед тем, как лечь спать, она вернулась на прежнее место, дабы убедиться, что с бельком все в порядке.На месте она увидела издающее звуки животное, которое находилось в полном одиночестве и цеплялось за лед. Спасительница связалась с местными волонтерами и на место приехал один из дайверов, снявший зверька со льдины, после чего доставивший его в клинику.