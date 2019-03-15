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Новые участницы группы Serebro появились на публике в облегающих нарядах

Новые участницы популярной группы Serebro Максима Фадеева появились в облегающих нарядах на вечеринке в честь новой коллекции Swarovski. Снимок, где солистки позируют на мероприятии, появился в официальном блоге коллектива в Instagram.

Новые участницы группы Serebro появились на публике в облегающих нарядах

Марианна Кочурова, Ирина Титова и Елизавета Корнилова впервые вместе вышли в свет. Новые солистки коллектива Serebro появились на вечеринке в Москве, посвященной выпуску новой коллекции Swarovski. В социальной сети Instagram звезды показали свои яркие женственные наряды, а в комментарии отметили, что прекрасно провели вечер с успешными и открытыми людьми. Исполнительницы поблагодарили организаторов за приглашение и признались, что благодаря подобным мероприятиям они открывают много нового для себя и становятся ближе к своей общей мечте.

На снимке подопечные Максима Фадеева выглядят очень эффектно: 22-летняя Кочурова позирует в серебряном бархатном платье, Титова решила выбрать комбинезон с открытыми плечами черного цвета, а Корнилова запечатлена в полупрозрачном кроп-топе, пиджаке и брюках.

Выход новых солисток очень впечатлил поклонников популярного женского коллектива, которые заметили, что девушки намного скромнее старого состава группы. Подписчики оставили положительные отзывы под публикацией звезд, оставляя различные комментарии касательно их изысканных нарядов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:38

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