Рэпер Канье Уэст похвастался тюнингованной новинкой Lamborghini Urus
Популярный рэпер Канье Уэст пополнил свой экстравагантный автомобильный парк очередной тюнингованной новинкой. Речь идёт о доработанной версии Lamborghini Urus.
Авто окрасили в кремово-бежевую расцветку. Lamborghini Urus оснащается эксклюзивными дисками Boyd Coddington. Их размерность в высоту составляет в диапазоне 17 – 24 дюймов. В ширину размер дисков достигает 15 дюймов. Интерьер итальянского кроссовера получил серо-синие тона с отделкой под натуральную кожу. Канье Уэст решил устроить фотосессию с новинкой прямо на улице. Роскошный SUV расценивается от $200 000. Lamborghini Urus получил ультрасовременные системы активной безопасности, а также помощи водителю.
Транспортное средство под капотом имеет 4,0-литровую силовую установку V8 с турбонагнетателями. Мощность мотора составляет 641 л.с. Авто до первой сотни может разогнаться за 3,6 сек. Максимальная скорость Lamborghini Urus составляет 305 км/час.
Авто окрасили в кремово-бежевую расцветку. Lamborghini Urus оснащается эксклюзивными дисками Boyd Coddington. Их размерность в высоту составляет в диапазоне 17 – 24 дюймов. В ширину размер дисков достигает 15 дюймов. Интерьер итальянского кроссовера получил серо-синие тона с отделкой под натуральную кожу. Канье Уэст решил устроить фотосессию с новинкой прямо на улице. Роскошный SUV расценивается от $200 000. Lamborghini Urus получил ультрасовременные системы активной безопасности, а также помощи водителю.
Транспортное средство под капотом имеет 4,0-литровую силовую установку V8 с турбонагнетателями. Мощность мотора составляет 641 л.с. Авто до первой сотни может разогнаться за 3,6 сек. Максимальная скорость Lamborghini Urus составляет 305 км/час.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:30