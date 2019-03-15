Игорь Верник рассказал о проблемах в личной жизни на шоу "Судьба человека"

Верник вспоминает, он всю жизнь хотел построить крепкую и любящую семью, как у его родителей, но не справился. Актер в 36 лет получил свой шанс, встретил любовь, которая была на 15 лет младше. Девушку звали Мария и в браке они прожили 6 лет. На развод подала именно супруга, даже общий сын не смог изменить её решения в этой ситуации.Верник рассказывает, в этой проблеме виноват именно он, так как оставил свою жену в четырех стенах, пока сам занимался карьерой и другими делами. Тогда артист считал, что все делает правильно и не видел никаких сложностей, обрушившихся на его супругу. Сейчас он изменил свой взгляд и винит исключительно себя, а не Марию.Игорь Верник отмечает, ситуацию усугубила его реакция на данное известие. Он предпочел сделать вид, будто его это совершенно не волнует, хотя это было не так. Артист вспоминает, тогда он каждое утро надевал маску и врал всем окружающим, а также самому себе. В тот период жизни актер «не мог себя собрать» и справить с теми чувствами, что на него накатывали. Параллельно он надеялся на возобновление отношений, но этого не произошло. Артист уверен, именно тогда он упустил свой шанс на счастливую судьбу со своей возлюбленной и сыном.