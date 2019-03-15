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Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова все еще не простила Дарье Пынзарь ее предательство

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова призналась, что до сих пор помнит предательство своих бывших подруг, в частности Дарьи Пынзарь и Виктории Романец.

Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова все еще не простила Дарье Пынзарь ее предательство

По словам телезнаменитости, на сегодняшний день она старается окружать себя только хорошими людьми.

Не секрет, что Евгения является очень активным пользователем социальных сетей. Каждый день она общается со своими поклонниками и отвечает на их самые «каверзные» вопросы. Нужно сказать, что Феофилактова всегда старалась игнорировать вопросы, в которых у нее спрашивали о Дарье Пынзарь, но не в этот раз.

Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова все еще не простила Дарье Пынзарь ее предательство

На днях у Жени спросили, почему она больше не дружит с Дарьей, ведь все хорошо помнят, как когда-то они называли друг друга не просто подругами, а даже сестрами.

«Жень, почему ты с Дашей больше не общаешься? Мне раньше нравилось наблюдать за вами, а сейчас..У тебя появилась новая подруга?», - поинтересовалась у Феофилактовой одна из ее подписчик.

Каким же удивлением для интернет-пользователей было увидеть, что Евгения тут же решила дать ответ. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» заявила, что давно не дружит с семейством Пынзарь и сейчас жалеет о том, что когда-то даже общалась с ними.

Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова все еще не простила Дарье Пынзарь ее предательство

Также Женя указала на то, что никогда не простит Дарье ее предательство и вспомнила ситуацию, когда блондинка опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, посвященный Антону Гусеву и его новой избраннице Виктории Романец.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:56

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