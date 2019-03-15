Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова все еще не простила Дарье Пынзарь ее предательство

«Жень, почему ты с Дашей больше не общаешься? Мне раньше нравилось наблюдать за вами, а сейчас..У тебя появилась новая подруга?», - поинтересовалась у Феофилактовой одна из ее подписчик.





По словам телезнаменитости, на сегодняшний день она старается окружать себя только хорошими людьми.Не секрет, что Евгения является очень активным пользователем социальных сетей. Каждый день она общается со своими поклонниками и отвечает на их самые «каверзные» вопросы. Нужно сказать, что Феофилактова всегда старалась игнорировать вопросы, в которых у нее спрашивали о Дарье Пынзарь, но не в этот раз.На днях у Жени спросили, почему она больше не дружит с Дарьей, ведь все хорошо помнят, как когда-то они называли друг друга не просто подругами, а даже сестрами.Каким же удивлением для интернет-пользователей было увидеть, что Евгения тут же решила дать ответ. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» заявила, что давно не дружит с семейством Пынзарь и сейчас жалеет о том, что когда-то даже общалась с ними.Также Женя указала на то, что никогда не простит Дарье ее предательство и вспомнила ситуацию, когда блондинка опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, посвященный Антону Гусеву и его новой избраннице Виктории Романец.