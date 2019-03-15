Алена Савкина опровергла слухи о своем высоком доходе на "Дом-2"

Недавно ставшая матерью участница "Дома-2" Алена Савкина рассказала поклонникам, сколько денег она получает за участие в проекте. По словам звезды реалити, миллион - это только догадки хейтеров, ведь в противном случае уже все бы родили по ребенку.Тем не менее, поклонники Алене Савкиной не поверили. Многие напомнили участнице "Дома-2", что она дважды становилась "участницей месяца", за что получала хорошее денежное вознаграждение, а также перед родами все телеведущие дали девушке 200 тысяч рублей на рождение малыша.