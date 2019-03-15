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Финские автолюбители заменили зимнюю резину Subaru Legacy циркулярными дисками по дереву

Финские автолюбители на канале Behind The Press выложили видео в котором показано, как они необычным образом улучшили сцепление авто Subaru Legacy со скользкой дорогой. Они заменили зимнюю резину циркулярными дисками по дереву.
Финские автолюбители заменили зимнюю резину Subaru Legacy циркулярными дисками по дереву

Авто стало не особо мобильным, однако более мощным и брутальным. Subaru Legacy сравнили с устрашающими древнеассирийскими боевыми колесницами со смертоносными косами. Стоит отметить, что экспериментаторы установили откровенно узкие диски, прорезающие во льду колею, имеющую глубину около 5-6 см. Тестовый заезд Subaru Legacy по замёрзшему озеру показал, что диски способны держать транспортное средство без заносов. При этом толстый лед с лёгкостью режется на небольшие кубики, но довольно проблематично разогнаться до 40 км/час. В данном случае можно запросто уйти под лёд.



Между тем на проселочной заснеженной дороге авто смогло разогнаться до 60 км/час. Большую скорость развить практически нереально вследствие ужасной тряски.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:09

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