Финские автолюбители заменили зимнюю резину Subaru Legacy циркулярными дисками по дереву





Авто стало не особо мобильным, однако более мощным и брутальным. Subaru Legacy сравнили с устрашающими древнеассирийскими боевыми колесницами со смертоносными косами. Стоит отметить, что экспериментаторы установили откровенно узкие диски, прорезающие во льду колею, имеющую глубину около 5-6 см. Тестовый заезд Subaru Legacy по замёрзшему озеру показал, что диски способны держать транспортное средство без заносов. При этом толстый лед с лёгкостью режется на небольшие кубики, но довольно проблематично разогнаться до 40 км/час. В данном случае можно запросто уйти под лёд.Между тем на проселочной заснеженной дороге авто смогло разогнаться до 60 км/час. Большую скорость развить практически нереально вследствие ужасной тряски.