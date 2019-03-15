Таролог Саона увидела в будущем Ольги Бузовой мужа и детей

Саона также отметила, что избранником Ольги Бузовой будет не блогер Константин Басков, предложивший ей руку и сердце на концерте в Сыктывкаре. Его судьба далека от певицы, а у нее в ближайшее время спутник жизни не появится. Также таролог посоветовала звезде больше отдыхать и уделять время своей нервной системе, так как организм может дать сбой из-за больших нагрузок.Тем не менее, поклонники отметили, что Ольга Бузова хорошо живет, ведь для выступления звезда требует немало: 5-звездочный отель, 6 телохранителей, коньяк, машину с водителем и кальян на грейпфруте, пишут СМИ.Саона отметила, Ольга Бузова добилась настолько большой популярности не спроста. На самом деле певица знает сильное магическое заклинание темных сил. Ее фирменный жест и выражение "мои люди всегда со мной" могут быть тому подтверждением.