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Таролог Саона увидела в будущем Ольги Бузовой мужа и детей

Таролог Саона рассказала о будущем кумира миллионов поклонников - поющей телеведущей Ольги Бузовой. Эксперт отметила, что у звезды будет хороший муж и дети, однако не в скором будущем.
Таролог Саона увидела в будущем Ольги Бузовой мужа и детей

Саона также отметила, что избранником Ольги Бузовой будет не блогер Константин Басков, предложивший ей руку и сердце на концерте в Сыктывкаре. Его судьба далека от певицы, а у нее в ближайшее время спутник жизни не появится. Также таролог посоветовала звезде больше отдыхать и уделять время своей нервной системе, так как организм может дать сбой из-за больших нагрузок.

Тем не менее, поклонники отметили, что Ольга Бузова хорошо живет, ведь для выступления звезда требует немало: 5-звездочный отель, 6 телохранителей, коньяк, машину с водителем и кальян на грейпфруте, пишут СМИ.

Саона отметила, Ольга Бузова добилась настолько большой популярности не спроста. На самом деле певица знает сильное магическое заклинание темных сил. Ее фирменный жест и выражение "мои люди всегда со мной" могут быть тому подтверждением.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:25

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