Ученые установили связь между увлажнением кожи и слабоумием





Ученые отмечают, многие люди недооценивают значение здоровья кожи для состояния всего организма. Кожный покров является самым большим органом человека, поэтому он влияет на многие процессы, происходящие в теле. Иммунная система постоянно прикладывает множество усилий для того, чтобы привести кожу в порядок, для этого она отправляет на место «происшествия» клетки цитокины. Они снижают имеющиеся воспаления и восстанавливают повреждения. Если же они вынуждены постоянно находится возле какого-то очага проблем, то могут попасть в кровоток, а потом уже и в мозг. Именно это предположение и хотели доказать ученые.Для этого они провели исследование на 33 пожилых людях. Их разделили на две группы: одни постоянно прибегали к помощи увлажняющего кожу крема, а другие им не пользовались вообще. Через месяц все пожилые люди прошли обследование. Оказалось, что у первой группы показатели содержания цитокинов в крови находился на нормальном уровне, а у второй он был значительно выше.Ученые отмечают, эти иммунные клетки, попадая в кровоток, начинают выделять там нейрохимикаты. Если же это происходит в головном мозге – то это приводит к развитию слабоумия.