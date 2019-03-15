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Константин Богомолов назвал Ксению Собчак прекрасной актрисой

Недавно в Москве прошла премьера нового сериала Константина Богомолова "Содержанки", где одну из главных ролей исполнила телеведущая и звезда "Дома-2" Ксения Собчак. После мероприятия кинокритик назвал знаменитость талантливой актрисой.
Константин Богомолов назвал Ксению Собчак прекрасной актрисой

Константин Богомолов дал интервью, где рассказал о своем творчестве. Нужно отметить, что премьера его нового сериала под названием "Содержанки" стала настоящим событием среди бомонда Москвы. Во время беседы с журналистами кинодеятель высказался и об актерской игре телеведущей Ксении Собчак.

Константин Богомолов отметил, что Собчак прекрасная актриса – органичная, естественная и легкая. Сама светская львица пока не рассказала о своих впечатлениях от работы с известным режиссером.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:08

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