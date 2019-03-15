Константин Богомолов назвал Ксению Собчак прекрасной актрисой

Константин Богомолов дал интервью, где рассказал о своем творчестве. Нужно отметить, что премьера его нового сериала под названием "Содержанки" стала настоящим событием среди бомонда Москвы. Во время беседы с журналистами кинодеятель высказался и об актерской игре телеведущей Ксении Собчак.Константин Богомолов отметил, что Собчак прекрасная актриса – органичная, естественная и легкая. Сама светская львица пока не рассказала о своих впечатлениях от работы с известным режиссером.