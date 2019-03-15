Константин Богомолов назвал Ксению Собчак прекрасной актрисой
Недавно в Москве прошла премьера нового сериала Константина Богомолова "Содержанки", где одну из главных ролей исполнила телеведущая и звезда "Дома-2" Ксения Собчак. После мероприятия кинокритик назвал знаменитость талантливой актрисой.
Константин Богомолов дал интервью, где рассказал о своем творчестве. Нужно отметить, что премьера его нового сериала под названием "Содержанки" стала настоящим событием среди бомонда Москвы. Во время беседы с журналистами кинодеятель высказался и об актерской игре телеведущей Ксении Собчак.
Константин Богомолов отметил, что Собчак прекрасная актриса – органичная, естественная и легкая. Сама светская львица пока не рассказала о своих впечатлениях от работы с известным режиссером.
Константин Богомолов дал интервью, где рассказал о своем творчестве. Нужно отметить, что премьера его нового сериала под названием "Содержанки" стала настоящим событием среди бомонда Москвы. Во время беседы с журналистами кинодеятель высказался и об актерской игре телеведущей Ксении Собчак.
Константин Богомолов отметил, что Собчак прекрасная актриса – органичная, естественная и легкая. Сама светская львица пока не рассказала о своих впечатлениях от работы с известным режиссером.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:08