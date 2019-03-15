Ученые разгадали загадку биографии «невесты бронзового века»





Останки девушки и ребенка, найденные еще в 1921 году, уже почти 100 лет вызывают большой интерес среди ученых. Все дело в том, что данная находка очень хорошо сохранилась, а также важен её возраст – около трех с половиной тысяч лет. С помощью этих останков ученые хотели установить особенности заключения браков в период бронзового века, поэтому эту девушку и назвали «невестой».Раньше ученые считали, что она всю жизнь прожила на полуострове Ютландия, где и была обнаружена эта могила, но все оказалось не так просто. «Невеста бронзового века» практически всю жизнь пробыла на юге Германии, в районе Шварцвальда. Несмотря на это, она постоянно путешествовала между Ютландией и постоянным местом своей жизни.Подобную ситуацию ученые связывают с особенностями браков в тот период. Предполагается, что девушка родилась в южной Германии, но вышла замуж за какого-то состоятельного человека, возможно правителя, из Ютландии. В те времена супруги не всегда жили вместе, поэтому женщина могла постоянно путешествовать туда и обратно.Ученые предполагают, что одна такая поездка оказалась неудачной, и ребенок с матерью погибли. Именно поэтому их похоронили вместе на полуострове Ютландия, а не на их родине.