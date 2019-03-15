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Ученые разгадали загадку биографии «невесты бронзового века»

Датские ученые разгадали загадку биографии «невесты бронзового века». Новые данные перевернули все представления об этой древней находке.
Ученые разгадали загадку биографии «невесты бронзового века»

Останки девушки и ребенка, найденные еще в 1921 году, уже почти 100 лет вызывают большой интерес среди ученых. Все дело в том, что данная находка очень хорошо сохранилась, а также важен её возраст – около трех с половиной тысяч лет. С помощью этих останков ученые хотели установить особенности заключения браков в период бронзового века, поэтому эту девушку и назвали «невестой».

Раньше ученые считали, что она всю жизнь прожила на полуострове Ютландия, где и была обнаружена эта могила, но все оказалось не так просто. «Невеста бронзового века» практически всю жизнь пробыла на юге Германии, в районе Шварцвальда. Несмотря на это, она постоянно путешествовала между Ютландией и постоянным местом своей жизни.

Подобную ситуацию ученые связывают с особенностями браков в тот период. Предполагается, что девушка родилась в южной Германии, но вышла замуж за какого-то состоятельного человека, возможно правителя, из Ютландии. В те времена супруги не всегда жили вместе, поэтому женщина могла постоянно путешествовать туда и обратно.

Ученые предполагают, что одна такая поездка оказалась неудачной, и ребенок с матерью погибли. Именно поэтому их похоронили вместе на полуострове Ютландия, а не на их родине.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:00

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