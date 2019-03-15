Светлана Лобода подверглась критике фанатов из-за снимка в расстегнутых джинсах

Светлана Лобода привыкла впечатлять публику своими яркими и откровенными фотографиями. Так, недавно в Instagram-блоге знаменитости появился новый кадр, где она позирует в черном бюстгальтере и расстегнутых джинсах в ванной. В комментарии к посту поп-звезда пожелала фолловерам доброго утра, отметив, что у нее сейчас ночь, так как она в настоящий момент находится в туре по Соединенным Штатам и Канаде.За несколько часов публикацию артистки положительно оценили более 60 000 пользователей. Несмотря на наличие комплиментов в адрес Лободы, где преданные почитатели творчества певицы восхищаются ее фигурой, нашлись и критики. Последние высмеяли снимок хозяйки аккаунта, предлагая ей сделать селфи в туалете и раздеться полностью: «Ну так уже можно снять те штаны!», «Это перебор…», «Старушка разделась». Некоторые комментаторы отметили, что такое поведение не подобающе для матери двоих детей и артистки, являющейся примером для многих девочек и женщин.