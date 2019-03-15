Максим Виторган отвел сына Платона в театр

"Повелитель моего света. Сходил к папе на работу - остался совершенно равнодушен к сцене и реквизиту - здоровый мальчик", - пишет Виторган в описании.

В стихах Максим Виторган написал, что сейчас многие знаменитости публикуют стихи по любому поводу, вероятно, намекнув, что Ксения Собчак и Сергей Шнуров начали посвящать друг другу строки без цензуры.Также он отметил, что один живет прозой.Недавно в Instagram Максим Виторган показал снимок маленького сына, которого он отвел на репетицию в театр. Знаменитость отметил, что наследник пока не проявил интереса к его профессии. Виторган дал маленькому Платону светящийся меч из "Звездных войн".