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Максим Виторган отвел сына Платона в театр

Максим Виторган, несмотря на разрыв отношений с телеведущей и звездой "Дома-2" Ксенией Собчак, продолжает активно общаться с маленьким сыном Платоном. Недавно актер показал снимок наследника из театра, а также участвовал в стихотворной перепалке Собчак и Шнурова.
Максим Виторган отвел сына Платона в театр

В стихах Максим Виторган написал, что сейчас многие знаменитости публикуют стихи по любому поводу, вероятно, намекнув, что Ксения Собчак и Сергей Шнуров начали посвящать друг другу строки без цензуры.Также он отметил, что один живет прозой.

Недавно в Instagram Максим Виторган показал снимок маленького сына, которого он отвел на репетицию в театр. Знаменитость отметил, что наследник пока не проявил интереса к его профессии. Виторган дал маленькому Платону светящийся меч из "Звездных войн".

"Повелитель моего света. Сходил к папе на работу - остался совершенно равнодушен к сцене и реквизиту - здоровый мальчик", - пишет Виторган в описании.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:47

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