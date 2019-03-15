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«Книги – лучшие друзья»: Ани Лорак рассказала, как ей помогает чтение литературы

Звезда отечественного шоу-бизнеса Ани Лорак сообщила поклонникам, как ей помогает чтение литературы в сложных жизненных ситуациях. Поп-дива призналась, что в книгах всегда можно найти подсказку, ведь они – лучшие друзья, как говорил ей в детстве отец.

«Книги – лучшие друзья»: Ани Лорак рассказала, как ей помогает чтение литературы

Ани Лорак порадовала своих подписчиков в Instagram новым снимком, где она запечатлена с книгой в руках. В комментарии к фотографии певица указала, что очень любит гадать по книгам, а любовь к литературным произведениям ей привил родитель еще в детстве. Лорак вспомнила, как отец учил ее: «Книги – лучшие друзья».

Исполнительница удивляется, что в книгах всегда можно найти нужную подсказку и даже слова, которые хотелось бы услышать. Артистка поинтересовалась у подписчиков, что они думают по этому поводу. В ответ фанаты отметили, что в литературе действительно есть нужные подсказки, но главное – поверить в это: «Удивительное свойство книг», «Верно, книги – это самый мудрый мир», «Кладезь мудрости и источник советов».



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:24

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