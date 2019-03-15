Ксения Собчак рассказала о важных качествах мужчин
Ксения Собчак на своей странице в Instagram часто публикует посты о карьере, размышлениях и своих мыслях. Недавно звезда "Дома-2" и телеведущая рассказала, на какие она вопросы отвечает, когда общается с интересным для нее мужчиной.
Ксения Собчак опубликовала пост со своими мыслями, которые возникают у нее во время общения с мужчинами. Совсем недавно звезда "Дома-2" рассказала о своем разрыве с мужем Максимом Виторганом, а потому большинство поклонников предположили, что она хочет устроить свою личную жизнь.
В списке Ксении Собчак оказались «щедрый или смелый», «богатый или влиятельный», «верный или интересный». Фолловеры поддержали звезду, сказав, что она правильно мыслит по поводу представителей сильного пола.
Ксения Собчак опубликовала пост со своими мыслями, которые возникают у нее во время общения с мужчинами. Совсем недавно звезда "Дома-2" рассказала о своем разрыве с мужем Максимом Виторганом, а потому большинство поклонников предположили, что она хочет устроить свою личную жизнь.
В списке Ксении Собчак оказались «щедрый или смелый», «богатый или влиятельный», «верный или интересный». Фолловеры поддержали звезду, сказав, что она правильно мыслит по поводу представителей сильного пола.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:36