Ксения Собчак рассказала о важных качествах мужчин

Ксения Собчак опубликовала пост со своими мыслями, которые возникают у нее во время общения с мужчинами. Совсем недавно звезда "Дома-2" рассказала о своем разрыве с мужем Максимом Виторганом, а потому большинство поклонников предположили, что она хочет устроить свою личную жизнь.В списке Ксении Собчак оказались «щедрый или смелый», «богатый или влиятельный», «верный или интересный». Фолловеры поддержали звезду, сказав, что она правильно мыслит по поводу представителей сильного пола.