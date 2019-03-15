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Ксения Собчак рассказала о важных качествах мужчин

Ксения Собчак на своей странице в Instagram часто публикует посты о карьере, размышлениях и своих мыслях. Недавно звезда "Дома-2" и телеведущая рассказала, на какие она вопросы отвечает, когда общается с интересным для нее мужчиной.
Ксения Собчак рассказала о важных качествах мужчин

Ксения Собчак опубликовала пост со своими мыслями, которые возникают у нее во время общения с мужчинами. Совсем недавно звезда "Дома-2" рассказала о своем разрыве с мужем Максимом Виторганом, а потому большинство поклонников предположили, что она хочет устроить свою личную жизнь.

В списке Ксении Собчак оказались «щедрый или смелый», «богатый или влиятельный», «верный или интересный». Фолловеры поддержали звезду, сказав, что она правильно мыслит по поводу представителей сильного пола.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:36

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