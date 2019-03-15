АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям
EUR 74.06 USD 65.40
Курс валют на 15.03.2019

Валерий Блюменкранц три дня жил у бывшей жены

Бывший возлюбленный Ирины Пинчук – Валерий Блюменкранц рассказал, что жил несколько дней у экс-супруги Таты Абрамсон.

Валерий Блюменкранц три дня жил у бывшей жены

Не секрет, что на сегодняшний день в жизни Валерия наступил весьма трудный период. Ирина по-прежнему заявляет, что не готова простить бывшему избраннику его предательства, а также указала на то, что больше не любит Блюменкранца.

Стоит отметить, что Валерий хорошо понимает, почему Пинчук больше не хочет возобновлять с ним отношения, однако по-прежнему пытается расположить девушку к себе.

Валерий Блюменкранц три дня жил у бывшей жены

По всей видимости, за утешением Блюменкранц решил отправиться к своей бывшей супруге Тате, которая подарила ему любимую дочь Бетти. Нужно сказать, что участник «Дома-2» не стал скрывать от поклонников реалити-шоу, что не испытывает чувств к Абрамсон как к женщине, и именно поэтому довольно комфортно и хорошо чувствовал себя у нее дома.

Также Валерий признался, что не может точно сказать, как новый возлюбленный Таты относиться к их общению, ведь они почти не разговаривают на эту тему. Однако звезда «Дома-2» подчеркнул, что его бывшая жена всегда умела находить правильные слова, дабы объяснить своим мужчинам, что она общается с экс-мужем только из-за ребенка.

Валерий Блюменкранц три дня жил у бывшей жены

К слову, признание Блюменкранца повергло многих фанатов телестройки «Дом-2» в шок. По мнению зрителей, Валерий и Тата лукавят, когда говорят о том, что на самом деле уже не чувствуют ничего по отношению друг к другу.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Таролог Саона увидела в будущем Ольги
«Книги – лучшие друзья»: Ани Лорак
Звезда «Дом-2» Татьяна Мусульбес
Оксана Самойлова не представляет себя
Отношения между Дамблдором и
Константин Богомолов назвал Ксению
Негативные эмоции уменьшают способность
Анфиса Чехова опубликовала откровенное
Ким Кардашьян сделала фото в
Максим Виторган отвел сына Платона в
Росгидромет предупредил россиян об
Вторая жена Майкла Джексона призналась,
Ксения Собчак рассказала о важных
В МИД Белоруссии посла РФ Бабича
Валерий Блюменкранц три дня жил у
Новый вид пауков получил название в
Поклонники раскритиковали Ксению
В США ведомые беспилотники будут
Эмбер Херд после скандала с Деппом
Владимир Ефимов сообщил на
Удлиненный Volkswagen T-Cross готов к
Земля могла появиться из "зародыша"
Актриса Розарио Доусон призналась в
Специалисты анонсировали самые
Анна Седокова рассказала поклонникам о
Путешествие в Японию на двоих получит
«Зеленый патруль» назвал список самых
Жительница США 30 раз подряд выиграла в
Археологи обнаружили во Франции могилу
Кроссовер Geely Atlas в России
Просмотреть все новости