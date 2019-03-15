Валерий Блюменкранц три дня жил у бывшей жены





Не секрет, что на сегодняшний день в жизни Валерия наступил весьма трудный период. Ирина по-прежнему заявляет, что не готова простить бывшему избраннику его предательства, а также указала на то, что больше не любит Блюменкранца.Стоит отметить, что Валерий хорошо понимает, почему Пинчук больше не хочет возобновлять с ним отношения, однако по-прежнему пытается расположить девушку к себе.По всей видимости, за утешением Блюменкранц решил отправиться к своей бывшей супруге Тате, которая подарила ему любимую дочь Бетти. Нужно сказать, что участник «Дома-2» не стал скрывать от поклонников реалити-шоу, что не испытывает чувств к Абрамсон как к женщине, и именно поэтому довольно комфортно и хорошо чувствовал себя у нее дома.Также Валерий признался, что не может точно сказать, как новый возлюбленный Таты относиться к их общению, ведь они почти не разговаривают на эту тему. Однако звезда «Дома-2» подчеркнул, что его бывшая жена всегда умела находить правильные слова, дабы объяснить своим мужчинам, что она общается с экс-мужем только из-за ребенка.К слову, признание Блюменкранца повергло многих фанатов телестройки «Дом-2» в шок. По мнению зрителей, Валерий и Тата лукавят, когда говорят о том, что на самом деле уже не чувствуют ничего по отношению друг к другу.