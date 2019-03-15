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Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за высказывание о "сладком" воздухе

Поклонники телеведущей "Дом-2" Ксении Бородиной в очередной раз раскритиковали ее за публикацию в Instagram. Звезда поделилась впечатлениями об ожидании весны, однако фолловерам не понравилось ее выражение о "сладком" воздухе в Москве.
Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за высказывание о "сладком" воздухе

На своей странице в Instagram Ксения Бородина опубликовала снимок младшей дочери. Девочка гуляет на улице возле еще не растаявшего снега, она тело одета в зимние вещи. В описании к посту звезда "Дома-2" поделилась своим предчувствием скорого тепла.

«Уже совсем скоро сухой асфальт, в восемь вечера светло, а самое приятное – это сладкий воздух и ветровка», - пишет Ксения Бородина. Примечательно, что выражение телеведущей тут же вызвало волну критики от ее фанатов. Многие спросили у нее, где она нашла "сладкий" воздух в Москве, ведь люди то и дело поднимают вопрос о смоге, из-за которого тяжело дышать.

Ксению Бородину стали упрекать, что она живет в своем придуманном мире, не замечая окружающих проблем и находясь всегда в приподнятом настроении. Тем не менее, нашлись и те, кто встал на защиту знаменитости, вспомнив, что она просто жизнерадостный человек.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:19

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