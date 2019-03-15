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Оксана Самойлова не представляет себя мамой мальчика

Оксана Самойлова решила пообщаться со своими подписчиками в Instagram. Супруга рэпера Джиган опубликовала фото своих дочек и заявила, что не представляет себя мамой мальчика.

Оксана Самойлова не представляет себя мамой мальчика

Оксана Самойлова и ее возлюбленные рэп-истолнитель Джиган воспитывают дочерей Ариелу, Лею и Майю. Модель гордится своими наследницами и часто публикует их снимки в социальных сетях. Недавно она решила пообщаться со своими подписчиками в Instagram. Супруга Джигана показала фото дочерей и написала, что она является профессиональной матерью дочек. Также знаменитость добавила, что даже представить не может себя в роли родительницы для мальчика.

Оксана Самойлова не представляет себя мамой мальчика

Оксана Самойлова сообщила, что с девочками ей все понятно и знакомо, возможно именно по этой причине у нее с Джиганом рождаются именно дочки. Подписчики модели написали, что она так считает только потому, что еще не родила сына. Другие отметили красоту Ариелы, Леи и Майи. Всего за несколько часов пост супруги Джигана набрал более 448 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:16

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