Отношения между Дамблдором и Грин-де-Вальдом раскроют в DVD-версии «Фантастических тварей-2»





Автор знаменитых книг про «Гарри Поттера» Джоан Роулинг уже давно рассказала о том, что руководитель Хогвартса имел нетрадиционную сексуальную ориентацию. Многие поклонники этой Вселенной ждали раскрытия этой темы во второй части «Фантастических тварей: Преступления Грин-де-Вальда», но в версии, показанной в кинотеатрах, эти отношения были практически полностью проигнорированы.Такое решение вызвало много негативных отзывов и критики как в сторону создателей фильма, так и самой Джоан Роулинг. На это отреагировала киностудия Warner Bros и сообщила о том, что данная тема будет более полно освещена в DVD и Blu-Ray изданиях «Фантастических тварей-2». Это позволит фанатам лучше узнать Дамблдора и его извечного противника – Грин-де-Вальда.Напомним, выход DVD и Blu-Ray изданий фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» состоится 16 марта. Покупатели этих версий получат много разных дополнительных бонусов, которые включают в себя материалы со съемок фильмов, дополнительные аналоги и расширение сцены.