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Отношения между Дамблдором и Грин-де-Вальдом раскроют в DVD-версии «Фантастических тварей-2»

Личные отношения между молодым Дамблдором и Грин-де-Вальдом будут лучше раскрыты в DVD и Blu-Ray версиях «Фантастических тварей-2». Об этом заявили в киностудии Warner Bros.
Отношения между Дамблдором и Грин-де-Вальдом раскроют в DVD-версии «Фантастических тварей-2»

Автор знаменитых книг про «Гарри Поттера» Джоан Роулинг уже давно рассказала о том, что руководитель Хогвартса имел нетрадиционную сексуальную ориентацию. Многие поклонники этой Вселенной ждали раскрытия этой темы во второй части «Фантастических тварей: Преступления Грин-де-Вальда», но в версии, показанной в кинотеатрах, эти отношения были практически полностью проигнорированы.

Такое решение вызвало много негативных отзывов и критики как в сторону создателей фильма, так и самой Джоан Роулинг. На это отреагировала киностудия Warner Bros и сообщила о том, что данная тема будет более полно освещена в DVD и Blu-Ray изданиях «Фантастических тварей-2». Это позволит фанатам лучше узнать Дамблдора и его извечного противника – Грин-де-Вальда.

Напомним, выход DVD и Blu-Ray изданий фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» состоится 16 марта. Покупатели этих версий получат много разных дополнительных бонусов, которые включают в себя материалы со съемок фильмов, дополнительные аналоги и расширение сцены.



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:09

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