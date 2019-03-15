Владимир Ефимов сообщил на Международной инвест-выставке, как благоустройство помогает получать столице дополнительный доход
Владимир Ефимов, выступая на Международной инвестиционной выставке (MIPIM-2019), подчеркнул, что весь объём туристического потребления в столице России в 2018 году был оценен в 900 миллиардов рублей.
Заммэра по вопросам экономической политики в Правительстве Москвы отметил, что по результатам прошлого года дополнительно бюджет столицы пополнился более чем на 130 млрд рублей. Причина дополнительных поступлений – осуществленные работы по благоустройству городской среды. Это позволило расширить сферу событийного туризма и так называемого потребления пешеходных маршрутах, и получить дополнительный доход. Владимир Ефимов ранее отмечал, что Москва является инвестиционно привлекательной для иностранных частных вкладчиков и называл проекты, наиболее популярные у инвесторов.
Заммэра по вопросам экономической политики в Правительстве Москвы отметил, что по результатам прошлого года дополнительно бюджет столицы пополнился более чем на 130 млрд рублей. Причина дополнительных поступлений – осуществленные работы по благоустройству городской среды. Это позволило расширить сферу событийного туризма и так называемого потребления пешеходных маршрутах, и получить дополнительный доход. Владимир Ефимов ранее отмечал, что Москва является инвестиционно привлекательной для иностранных частных вкладчиков и называл проекты, наиболее популярные у инвесторов.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:04