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Владимир Ефимов сообщил на Международной инвест-выставке, как благоустройство помогает получать столице дополнительный доход

Владимир Ефимов, выступая на Международной инвестиционной выставке (MIPIM-2019), подчеркнул, что весь объём туристического потребления в столице России в 2018 году был оценен в 900 миллиардов рублей.
Владимир Ефимов сообщил на Международной инвест-выставке, как благоустройство помогает получать столице дополнительный доход

Заммэра по вопросам экономической политики в Правительстве Москвы отметил, что по результатам прошлого года дополнительно бюджет столицы пополнился более чем на 130 млрд рублей. Причина дополнительных поступлений – осуществленные работы по благоустройству городской среды. Это позволило расширить сферу событийного туризма и так называемого потребления пешеходных маршрутах, и получить дополнительный доход. Владимир Ефимов ранее отмечал, что Москва является инвестиционно привлекательной для иностранных частных вкладчиков и называл проекты, наиболее популярные у инвесторов.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:04

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