Владимир Ефимов сообщил на Международной инвест-выставке, как благоустройство помогает получать столице дополнительный доход





Заммэра по вопросам экономической политики в Правительстве Москвы отметил, что по результатам прошлого года дополнительно бюджет столицы пополнился более чем на 130 млрд рублей. Причина дополнительных поступлений – осуществленные работы по благоустройству городской среды. Это позволило расширить сферу событийного туризма и так называемого потребления пешеходных маршрутах, и получить дополнительный доход. Владимир Ефимов ранее отмечал, что Москва является инвестиционно привлекательной для иностранных частных вкладчиков и называл проекты, наиболее популярные у инвесторов.