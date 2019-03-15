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Негативные эмоции уменьшают способность доверять людям

Негативные эмоции уменьшают способность доверять людям, выяснили учёные. Неприятные впечатления подавляют область мозга, отвечающую за социальное взаимодействие.
Негативные эмоции уменьшают способность доверять людям

Университеты Амстердама и Цюриха пригласили добровольцев, чтобы выяснить, как негативные эмоции влияют на доверие к людям. Позитивные или, наоборот, неприятные чувства зачастую отражаются на общении с окружающими, даже если совершенно с ними не связаны. Иногда человек не осознаёт "случайные" эмоции, которые проецирует на других. Так, он может разозлиться из-за полученного штрафа или пробки на дороге.

Учёные отследили, как аверсивный аффект влияет на сети мозга, отвечающие за социальное познание. Добровольцам сообщили, что во время эксперимента они могут получить легкий удар электрическим током.

Участники сыграли в игру, где нужно было инвестировать деньги в незнакомцев. Обеспокоенные получением шока люди стали гораздо более недоверчивы.

МРТ показало, что темпоропариетальный узел их мозга, использующийся в социальном взаимодействии, значительно снизил активность. Таким образом, когнитивный механизм, необходимый для понимания чужого поведения, оказался подавлен негативными эмоциями.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:04

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