Вторая жена Майкла Джексона призналась, что у нее с певцом никогда не было интимной близости





Дебби Роу и легендарный Майкл Джексон были мужем и женой 3 года. За это время у пары появилось двое детей Пэрис-Майкл Кэтрин и Принс Майкл Джозеф. Недавно вторая жена знаменитого певца заявила, что у них не было секса. Она сообщила, что была для короля поп-музыки своеобразным инкубатором для рождения детей, поскольку забеременела она оба раза благодаря процедуре ЭКО. Позже Дебби Роу пришлось отказаться от опеки над их наследниками, по просьбе Майкла Джексона .Напомним, знаменитый исполнитель был женат на дочери Элвиса Пресли Лизе Марии, их брак продлился 1,5 года. Причиной развода стало нежелание супруги рожать наследников. Второй женой певца была Дебби Роу, которая подарила ему 2-х детей. Принса Майкла II родила суррогатная мать, которую король поп-музыки никогда не видел.