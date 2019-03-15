Земля могла появиться из "зародыша" межзвёздного тела





Астрономы из Германии и Великобритании выдвинули гипотезу о том, что Земля образовалась из "зародыша" странствующего тела, подобного Оумуамуа. В Галактике есть множество астероидов, которые курсируют от одной звёздной системы к другой, становясь основой для формирования планет. Пока технологии не позволяют отслеживать таких странников, ведь их поверхность тёмная, а размеры сравнительно небольшие.Рано или поздно Оумуамуа может задержаться на орбите молодой звезды с диском из пыли и газа вокруг. Послужив "зародышем", космическое тело ускорит рост протопланеты.Последние не сразу движутся по стабильной орбите. Гравитационное взаимодействие и сильные столкновения могут выбросить планетезимали за пределы притяжения материнской звезды. Так несформированные планеты достигают других систем.Процесс многократно ускоряется с появлением всё новых и новых Оумуамуа. Авторы гипотезы отметили, что проследить зарождение Земли из "зародыша" не представляется возможным, однако оно имеет место быть.