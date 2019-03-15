Анна Седокова рассказала поклонникам о своем распорядке дня

Анна Седокова часто делиться с подписчиками микроблога в Instagram подробностями личной жизни, сопровождая их яркими и, порой, очень откровенными фотографиями. Недавно знаменитость решила рассказать фанатам, как проходит ее обычный день. Артистка написала, что в 8 утра она завтракает вместе с наследниками и отправляет их в школу и садик. Всем этим занимается «Аня мама», - отмечает певица. После этого, в 10 утра «Ане артистке» предстоит выступить с живым концертом на радио, далее в распорядке дня – массаж.Следующий пункт – презентация личной линейки сладостей звезды, а потом – презентация марки одежды исполнительницы. Последней занимается, по словам Седоковой, «Аня босс». В завершении поп-дива упомянула визит к подруге на праздник, а затем обязательно нужно сходить на свидание. Анна Седокова не стала называть имя бойфренда, с которым желает провести вечер.Подписчики оценили насыщенный график кумира, удивляясь, как певице удается все успевать. В комментариях пользователи оставили множество комплиментов, называя звезду «красоткой», «прекрасной женщиной и мамой», «самой красивой».