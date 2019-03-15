АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям
EUR 74.06 USD 65.40
Курс валют на 15.03.2019

Анна Седокова рассказала поклонникам о своем распорядке дня

Популярная отечественная исполнительница, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова ознакомила поклонников со своим подробным распорядком дня. Звезда призналась, что ей приходиться ежедневно исполнять разные роли, от «Ани мамы» до «Ани босса».

Анна Седокова рассказала поклонникам о своем распорядке дня

Анна Седокова часто делиться с подписчиками микроблога в Instagram подробностями личной жизни, сопровождая их яркими и, порой, очень откровенными фотографиями. Недавно знаменитость решила рассказать фанатам, как проходит ее обычный день. Артистка написала, что в 8 утра она завтракает вместе с наследниками и отправляет их в школу и садик. Всем этим занимается «Аня мама», - отмечает певица. После этого, в 10 утра «Ане артистке» предстоит выступить с живым концертом на радио, далее в распорядке дня – массаж.

Следующий пункт – презентация личной линейки сладостей звезды, а потом – презентация марки одежды исполнительницы. Последней занимается, по словам Седоковой, «Аня босс». В завершении поп-дива упомянула визит к подруге на праздник, а затем обязательно нужно сходить на свидание. Анна Седокова не стала называть имя бойфренда, с которым желает провести вечер.

Подписчики оценили насыщенный график кумира, удивляясь, как певице удается все успевать. В комментариях пользователи оставили множество комплиментов, называя звезду «красоткой», «прекрасной женщиной и мамой», «самой красивой».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актриса Розарио Доусон призналась в
Специалисты анонсировали самые
Анна Седокова рассказала поклонникам о
Путешествие в Японию на двоих получит
«Зеленый патруль» назвал список самых
Жительница США 30 раз подряд выиграла в
Археологи обнаружили во Франции могилу
Кроссовер Geely Atlas в России
Суд приостановил строительство завода
Астронавты из США продолжат
Меган Маркл в последний раз перед
К концу года могут появиться смартфоны
Школьники из Урала «научили» компьютер
Сестра певца Луи Томлинсона скончалась
Ученые: Храп может быть смертельно
«Яндекс» разработал программу для
Поклонники заметили, как преобразился
Перелицованный индийский SsangYong
Врачи запретили располневшей беременной
Reuters: Главные российские банки
В России прошло подорожание трех
Поклонники звезды «Реальных пацанов»
Супруга Игоря Лифанова Елена рассказала
Звезда «Дом-2» Виктория Боня объявила
Восемь россиян попали в черный список
Жизнь Эмилии Кларк после съемок в «Игре
Lister собирается возродить спидстер
Продюсер Максим Фадеев отреагировал на
Телескоп ALMA показал формирование
Наталья Фриске тоскует по умершей от
Просмотреть все новости