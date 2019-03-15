Анна Седокова рассказала поклонникам о своем распорядке дня
Популярная отечественная исполнительница, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова ознакомила поклонников со своим подробным распорядком дня. Звезда призналась, что ей приходиться ежедневно исполнять разные роли, от «Ани мамы» до «Ани босса».
Анна Седокова часто делиться с подписчиками микроблога в Instagram подробностями личной жизни, сопровождая их яркими и, порой, очень откровенными фотографиями. Недавно знаменитость решила рассказать фанатам, как проходит ее обычный день. Артистка написала, что в 8 утра она завтракает вместе с наследниками и отправляет их в школу и садик. Всем этим занимается «Аня мама», - отмечает певица. После этого, в 10 утра «Ане артистке» предстоит выступить с живым концертом на радио, далее в распорядке дня – массаж.
Следующий пункт – презентация личной линейки сладостей звезды, а потом – презентация марки одежды исполнительницы. Последней занимается, по словам Седоковой, «Аня босс». В завершении поп-дива упомянула визит к подруге на праздник, а затем обязательно нужно сходить на свидание. Анна Седокова не стала называть имя бойфренда, с которым желает провести вечер.
Подписчики оценили насыщенный график кумира, удивляясь, как певице удается все успевать. В комментариях пользователи оставили множество комплиментов, называя звезду «красоткой», «прекрасной женщиной и мамой», «самой красивой».
Анна Седокова часто делиться с подписчиками микроблога в Instagram подробностями личной жизни, сопровождая их яркими и, порой, очень откровенными фотографиями. Недавно знаменитость решила рассказать фанатам, как проходит ее обычный день. Артистка написала, что в 8 утра она завтракает вместе с наследниками и отправляет их в школу и садик. Всем этим занимается «Аня мама», - отмечает певица. После этого, в 10 утра «Ане артистке» предстоит выступить с живым концертом на радио, далее в распорядке дня – массаж.
Следующий пункт – презентация личной линейки сладостей звезды, а потом – презентация марки одежды исполнительницы. Последней занимается, по словам Седоковой, «Аня босс». В завершении поп-дива упомянула визит к подруге на праздник, а затем обязательно нужно сходить на свидание. Анна Седокова не стала называть имя бойфренда, с которым желает провести вечер.
Подписчики оценили насыщенный график кумира, удивляясь, как певице удается все успевать. В комментариях пользователи оставили множество комплиментов, называя звезду «красоткой», «прекрасной женщиной и мамой», «самой красивой».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:38