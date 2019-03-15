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Кроссовер Geely Atlas в России комплектуют новым турбодвигателем

Кроссовер версии Geely Atlas на территории России комплектуют новым бензиновым 1.8-литровым турбодвигателем. Мощность силовой установки составляет 184 лошадиные силы.

Кроссовер Geely Atlas в России комплектуют новым турбодвигателем


Для данной версии предусматриваются комплектации «Люкс», а также «Комфорт». Стоимость транспортных средств с новым двигателем стартует от 1 439 990 рублей. В РФ будут поставляться авто, которые выпустили в рамках предприятия «Белджи» на территории белорусского Жодино. Новая версия получит передний/полный привод, а также классическую автоматическую трансмиссию. Начальная комплектация такого авто оснащается круиз-контролем, мультимедийным комплексом с цветным восьмидюймовым сенсорным дисплеем, боковыми зеркалами с электрорегулировками, электростеклоподъемниками, однозонным климат-контролем. Geely Atlas также наделили задними датчиками парковки, сигнализацией с иммобилайзером, а также системой бесключевого доступа. При этом за дополнительную плату авто оснащают камерой кругового обзора, датчиками парковки спереди, навигационной системой, двухзонным климат-контролем.

Кроссовер также может получить двухлитровый бензиновый мотор на 139 лошадок, 2,4-литровый двигатель на 149 лошадиных сил. Трансмиссией может выступить 6-ступенчатая МКПП, а также АКПП.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:09

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