Суд приостановил строительство завода на берегу Байкала





Об этом заявила Наталья Рягузова, занимающая должность старшего помощника межрегионального природоохранного прокурора. По её словам, практически вся документация, собранная для получения разрешения на строительство завода по разливу воды на Байкале, содержит грубые нарушения. Они касаются ложных сведений, несоблюдения процедур и многого другого. В связи с этим прокуратура подала в суд иск о признании недействительной полученной экологической экспертизы.Ознакомившись с этим документами, судья принял решение о приостановке строительства данного завода до окончания этого разбирательства. Параллельно с этим прокуратура направила материалы в СК России с предложением возбудить уголовное делопроизводство по статье 286 УК РФ. Причиной оказались превышения должностных полномочий во время проведения общественного слушания по вопросу получения разрешения на закладку этого объекта.Напомним, ранее на эту ситуацию отреагировал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он высказался о намерениях проверить законность решения о строительстве завода прямо на берегу Байкала.