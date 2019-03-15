Врачи запретили располневшей беременной звезде «Дом-2» Кате Колисниченко много есть

«Катюш, мне кажется, что все проходили через это..Когда врачи говорят, что нужно сидеть на одном хлебе и воде..Главное не принимай все это близко к сердцу!», - пишут в Сети.



Как стало известно, за 6 месяцев беременности телезнаменитость набрала больше 10 килограмм, что очень взволновало врача, у которого наблюдается будущая мамочка.Вчера Екатерина опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором призналась, что на сегодняшний день ее рацион питания очень отличается от того «порядочного», который был раньше. По словам Колисниченко, сейчас ей хочется без перерыва «точить твиксы и сникерсы».Впрочем, как оказалось, от сладкого беременной экс-участнице «Дома-2» придется отказаться. Дело в том, что Екатерина на днях посетила очередной плановый осмотр, после которого специалисты посоветовали ей перестать много кушать.Выяснилось, что Колисниченко на данный момент очень сложно взять себя в руки, ведь не так давно, по ее словам, она спокойно могла себе позволить скушать на ночь «тортик» и запить его большим стаканом молочного коктейля.Нужно сказать, что для некоторых поклонников Екатерины новость о том, что ей запретили много есть, стала очень неожиданной. По мнению фолловеров, Колисниченко прекрасно выглядит, а лишние 10 килограмм на самом деле не являются настолько тревожными, как это описывают врачи.