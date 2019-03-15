АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям
EUR 74.06 USD 65.40
Курс валют на 15.03.2019

Врачи запретили располневшей беременной звезде «Дом-2» Кате Колисниченко много есть

Специалисты запретили бывшей участнице реалити-шоу «Дом-2» Екатерине Колисниченко много кушать.

Врачи запретили располневшей беременной звезде «Дом-2» Кате Колисниченко много есть

Как стало известно, за 6 месяцев беременности телезнаменитость набрала больше 10 килограмм, что очень взволновало врача, у которого наблюдается будущая мамочка.

Вчера Екатерина опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором призналась, что на сегодняшний день ее рацион питания очень отличается от того «порядочного», который был раньше. По словам Колисниченко, сейчас ей хочется без перерыва «точить твиксы и сникерсы».

Впрочем, как оказалось, от сладкого беременной экс-участнице «Дома-2» придется отказаться. Дело в том, что Екатерина на днях посетила очередной плановый осмотр, после которого специалисты посоветовали ей перестать много кушать.

Врачи запретили располневшей беременной звезде «Дом-2» Кате Колисниченко много есть

Выяснилось, что Колисниченко на данный момент очень сложно взять себя в руки, ведь не так давно, по ее словам, она спокойно могла себе позволить скушать на ночь «тортик» и запить его большим стаканом молочного коктейля.

Нужно сказать, что для некоторых поклонников Екатерины новость о том, что ей запретили много есть, стала очень неожиданной. По мнению фолловеров, Колисниченко прекрасно выглядит, а лишние 10 килограмм на самом деле не являются настолько тревожными, как это описывают врачи.

«Катюш, мне кажется, что все проходили через это..Когда врачи говорят, что нужно сидеть на одном хлебе и воде..Главное не принимай все это близко к сердцу!», - пишут в Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Яндекс» разработал программу для
Поклонники заметили, как преобразился
Перелицованный индийский SsangYong
Врачи запретили располневшей беременной
Reuters: Главные российские банки
В России прошло подорожание трех
Поклонники звезды «Реальных пацанов»
Супруга Игоря Лифанова Елена рассказала
Звезда «Дом-2» Виктория Боня объявила
Восемь россиян попали в черный список
Жизнь Эмилии Кларк после съемок в «Игре
Lister собирается возродить спидстер
Продюсер Максим Фадеев отреагировал на
Телескоп ALMA показал формирование
Наталья Фриске тоскует по умершей от
Звезда «Дом-2» Ольга Ветер снова начала
Эксперты назвали самые популярные цвета
Принц Гарри и Меган Маркл наняли
СМИ: Басков и Киркоров своим поведением
Илья Яббаров заявил, что ему надоело
«Мне не нравится»: Влад Топалов
Таролог предсказал Юлии Началовой
Александр Овечкин эмоционально
Астрономы получили снимки туманности
Актриса Елена Панова впервые рассказала
В ночном клубе Барнаула мастер спорта
Украине грозит штраф за отказ от
В Колпино мужчина похитил ребенка
Вадим Манукян поддержал
Писательница Оксана Робски впервые
Просмотреть все новости