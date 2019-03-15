Астронавты из США продолжат отправляться на МКС российскими "Союзами"
Астронавты из США продолжат отправляться на МКС российскими кораблями "Союзами". Отечественные космонавты, в свою очередь, будут летать на новых Boeing Starliner и Dragon 2.
Дмитрий Рогозин в рамках пресс-конференции, приуроченной к запуску и стыковке "Союза МС-12" с МКС, сообщил, что в дальнейшем астронавты NASA продолжат пользоваться российскими кораблями. Как пишет "Слово и Дело", глава "Роскосмоса" отметил, что такой обмен экипажами входит во взаимные принципы двух космических организаций.
С началом эксплуатации коммерческих Boeing Starliner и Dragon 2 будет принято решение, станут ли ими пользоваться смешанные команды. Переговоры с NASA ведёт Сергей Крикалев, отвечающий в "Роскосмосе" за пилотируемые миссии. Российская сторона поддержала запуск на орбиту кораблей от Boeing и SpaceX.
По мнению Рогозина, пилотируемые суда станут поддержкой для обслуживания МКС. Станция станет более надёжной, а новый способ транспортировки обеспечит её дублирование. "Союзами" в ближайшие годы будут летать смешанные экипажи.
Дмитрий Рогозин в рамках пресс-конференции, приуроченной к запуску и стыковке "Союза МС-12" с МКС, сообщил, что в дальнейшем астронавты NASA продолжат пользоваться российскими кораблями. Как пишет "Слово и Дело", глава "Роскосмоса" отметил, что такой обмен экипажами входит во взаимные принципы двух космических организаций.
С началом эксплуатации коммерческих Boeing Starliner и Dragon 2 будет принято решение, станут ли ими пользоваться смешанные команды. Переговоры с NASA ведёт Сергей Крикалев, отвечающий в "Роскосмосе" за пилотируемые миссии. Российская сторона поддержала запуск на орбиту кораблей от Boeing и SpaceX.
По мнению Рогозина, пилотируемые суда станут поддержкой для обслуживания МКС. Станция станет более надёжной, а новый способ транспортировки обеспечит её дублирование. "Союзами" в ближайшие годы будут летать смешанные экипажи.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:00