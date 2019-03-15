АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям
EUR 74.06 USD 65.40
Курс валют на 15.03.2019

Астронавты из США продолжат отправляться на МКС российскими "Союзами"

Астронавты из США продолжат отправляться на МКС российскими кораблями "Союзами". Отечественные космонавты, в свою очередь, будут летать на новых Boeing Starliner и Dragon 2.
Астронавты из США продолжат отправляться на МКС российскими "Союзами"

Дмитрий Рогозин в рамках пресс-конференции, приуроченной к запуску и стыковке "Союза МС-12" с МКС, сообщил, что в дальнейшем астронавты NASA продолжат пользоваться российскими кораблями. Как пишет "Слово и Дело", глава "Роскосмоса" отметил, что такой обмен экипажами входит во взаимные принципы двух космических организаций.

С началом эксплуатации коммерческих Boeing Starliner и Dragon 2 будет принято решение, станут ли ими пользоваться смешанные команды. Переговоры с NASA ведёт Сергей Крикалев, отвечающий в "Роскосмосе" за пилотируемые миссии. Российская сторона поддержала запуск на орбиту кораблей от Boeing и SpaceX.

По мнению Рогозина, пилотируемые суда станут поддержкой для обслуживания МКС. Станция станет более надёжной, а новый способ транспортировки обеспечит её дублирование. "Союзами" в ближайшие годы будут летать смешанные экипажи.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актриса Розарио Доусон призналась в
Специалисты анонсировали самые
Анна Седокова рассказала поклонникам о
Путешествие в Японию на двоих получит
«Зеленый патруль» назвал список самых
Жительница США 30 раз подряд выиграла в
Археологи обнаружили во Франции могилу
Кроссовер Geely Atlas в России
Суд приостановил строительство завода
Астронавты из США продолжат
Меган Маркл в последний раз перед
К концу года могут появиться смартфоны
Школьники из Урала «научили» компьютер
Сестра певца Луи Томлинсона скончалась
Ученые: Храп может быть смертельно
«Яндекс» разработал программу для
Поклонники заметили, как преобразился
Перелицованный индийский SsangYong
Врачи запретили располневшей беременной
Reuters: Главные российские банки
В России прошло подорожание трех
Поклонники звезды «Реальных пацанов»
Супруга Игоря Лифанова Елена рассказала
Звезда «Дом-2» Виктория Боня объявила
Восемь россиян попали в черный список
Жизнь Эмилии Кларк после съемок в «Игре
Lister собирается возродить спидстер
Продюсер Максим Фадеев отреагировал на
Телескоп ALMA показал формирование
Наталья Фриске тоскует по умершей от
Просмотреть все новости