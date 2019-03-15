Поклонники заметили, как преобразился Евгений Петросян после развода

На опубликованном кадре в личном блоге Instagram Евгений Петросян позирует в белой рубашке и брюках, закинув на плечо пиджак. В комментарии к фото артист написал, что для того, чтобы крепко стоять на ногах, нужно бежать вперед. Он признался, что старается делать это ежедневно.Подписчики принялись оценивать внешность кумира, удивляясь, как ему удается выглядеть так стройно и молодо в его годы. Некоторые комментаторы предположили, что главный секрет отличной формы знаменитости – развод с юмористкой Еленой Степаненко и появление в жизни Петросяна новой любви: «Хочешь похудеть – разведись и найди молодуху», «Положение обязывает», «Вот, что значит новая любовь».Фанаты уверены, что ради возлюбленной Татьяны Брухуновой, которая моложе звезды на 44 года, юморист готов тратить все свое свободное время на занятия в тренажерном зале.