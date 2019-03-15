АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям
EUR 74.06 USD 65.40
Курс валют на 15.03.2019

Звезда «Дом-2» Виктория Боня объявила скидку на платья, которые не продала в прошлом году

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня снова объявила скидки на свою летнюю коллекцию.

Звезда «Дом-2» Виктория Боня объявила скидку на платья, которые не продала в прошлом году

По словам некоторых подписчиков телезнаменитости, Виктория «обесславливает» саму себя, когда в очередной раз пытается продать то, что у нее никто не хочет покупать.

Не секрет, что Боня после того, как покинула скандально-известную телестройку «Дом-2» стала куда известней. В 2007 году многие телезрители сомневались, что девушке все-таки удастся без поддержки телеканала «ТНТ» стать частью российского шоу-бизнеса. Впрочем, как видно, они ошиблись.

Виктория не единожды отмечала, что благодаря реалити-шоу она смогла стать актрисой, теле- и радиоведущей, а также моделью. Впрочем, сейчас Боня куда больше уделяет внимания своей брендовой одежде, которую довольно часто рекламирует у себя на страничке в Instagram.

Звезда «Дом-2» Виктория Боня объявила скидку на платья, которые не продала в прошлом году

На днях звезда «Дома-2» объявила о том, что она решила сделать для своих любимых клиентов скидку на летнюю коллекцию с прошлого года. Нужно сказать, что внимательные интернет-пользователи обратили внимание на то, что сначала Виктория установила скидку на свои платья 60%, но спустя несколько минут изменила процент.

По мнению фолловеров, Боню «не спасет» то, что она сделала скидку на наряды. К слову, тот факт, что бывшая участница «Дома-2» изменила бонус с -60% на -30% продолжают обсуждать в Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Яндекс» разработал программу для
Поклонники заметили, как преобразился
Перелицованный индийский SsangYong
Врачи запретили располневшей беременной
Reuters: Главные российские банки
В России прошло подорожание трех
Поклонники звезды «Реальных пацанов»
Супруга Игоря Лифанова Елена рассказала
Звезда «Дом-2» Виктория Боня объявила
Восемь россиян попали в черный список
Жизнь Эмилии Кларк после съемок в «Игре
Lister собирается возродить спидстер
Продюсер Максим Фадеев отреагировал на
Телескоп ALMA показал формирование
Наталья Фриске тоскует по умершей от
Звезда «Дом-2» Ольга Ветер снова начала
Эксперты назвали самые популярные цвета
Принц Гарри и Меган Маркл наняли
СМИ: Басков и Киркоров своим поведением
Илья Яббаров заявил, что ему надоело
«Мне не нравится»: Влад Топалов
Таролог предсказал Юлии Началовой
Александр Овечкин эмоционально
Астрономы получили снимки туманности
Актриса Елена Панова впервые рассказала
В ночном клубе Барнаула мастер спорта
Украине грозит штраф за отказ от
В Колпино мужчина похитил ребенка
Вадим Манукян поддержал
Писательница Оксана Робски впервые
Просмотреть все новости