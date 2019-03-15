Звезда «Дом-2» Виктория Боня объявила скидку на платья, которые не продала в прошлом году

По словам некоторых подписчиков телезнаменитости, Виктория «обесславливает» саму себя, когда в очередной раз пытается продать то, что у нее никто не хочет покупать.Не секрет, что Боня после того, как покинула скандально-известную телестройку «Дом-2» стала куда известней. В 2007 году многие телезрители сомневались, что девушке все-таки удастся без поддержки телеканала «ТНТ» стать частью российского шоу-бизнеса. Впрочем, как видно, они ошиблись.Виктория не единожды отмечала, что благодаря реалити-шоу она смогла стать актрисой, теле- и радиоведущей, а также моделью. Впрочем, сейчас Боня куда больше уделяет внимания своей брендовой одежде, которую довольно часто рекламирует у себя на страничке в Instagram.На днях звезда «Дома-2» объявила о том, что она решила сделать для своих любимых клиентов скидку на летнюю коллекцию с прошлого года. Нужно сказать, что внимательные интернет-пользователи обратили внимание на то, что сначала Виктория установила скидку на свои платья 60%, но спустя несколько минут изменила процент.По мнению фолловеров, Боню «не спасет» то, что она сделала скидку на наряды. К слову, тот факт, что бывшая участница «Дома-2» изменила бонус с -60% на -30% продолжают обсуждать в Сети.