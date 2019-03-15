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Reuters: Главные российские банки разработали план на случай введения санкций

Reuters сообщает, что главные банки РФ разработали детальный план, необходимый при введении санкций. Схема позволит успокоить клиентов, выиграть время, и предотвратить внезапное прекращение валютных расчётов.
Reuters: Главные российские банки разработали план на случай введения санкций

В Reuters рассказали о пошаговой инструкции, которую банки России разработали в 2018 году, ожидая новые санкции. План подробно расписывает весь первый месяц по дням и даже по часам. Схема составлялась совместно с ЦБ и Минфином и будет применена в ВТБ, Сбербанке, РСХБ и Газпромбанке.

Валютные операции под санкциями станут осуществляться несколькими способами. У банков есть корреспондентские счета в иностранных JPMorgan и Citibank. Корсчета подходят для долларовых транзакций, которые могут быть отрезаны с введением новых санкций.

Поддержать валютные расчёты также может Центробанк. Последний предоставит их другим, не попавшим под санкции банкам, чтобы те дальше распределяли ликвидность.

Перевести валюту ЦБ может и напрямую, однако в этом случае он подставит под удар себя. Если система SWIFT для передачи банковских сообщений отключится, Банк России предоставит собственный обмен финансовыми сообщениями.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:00

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