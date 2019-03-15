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Ученые: Храп может быть смертельно опасным для человека

Ученые из научно-исследовательского клинического института оториноларингологии РФ провели исследование. Им удалось выяснить, что храп может быть смертельно опасным для человека.

Ученые: Храп может быть смертельно опасным для человека

Научный сотрудник Сергей Панасов пояснил, что храп - это признак остановки дыхания во сне. Специалист рассказал, что апноэ может привести к летальному исходу. Ученые уверены, что храп не только мешает окружающим людям спать, но и считается проявлением серьезного заболевания. Шумное дыхание во время сна начинает проявляться, когда просветы дыхательных путей закрываются, в результате чего возникает кислородное голодание головного мозга. Из-за этого здоровье человека ухудшается и начинают нарушаться биологические ритмы.

Ученые сообщают, что храп может привести к артериальной гипертензии, аритмии, риску инсульта или инфаркта, а также вызвать остановку сердечной деятельности, что повлечет за собой смерть. Специалисты советуют храпящим людям обращаться к медикам за рекомендациями, чтобы избежать апноэ и других заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:24

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