Поклонники звезды «Реальных пацанов» Екатерины Шпицы назвали ее женской версией Брэда Питта

Актриса из Перми недавно опубликовала яркий снимок в личном блоге Instagram, где позирует с распущенными волосами и загадочно смотрит вдаль. Фанаты отечественной звезды принялись комментировать публикацию кумира, анализируя внешность Екатерины Шпицы. Многие подписчики заметили, что артистка очень напоминает голливудского красавца Брэда Питта.Актриса, снявшаяся в картине «Крымский мост», впечатлила поклонников своим сходством с мистером Смит: «Это же Питт в женском обличии», «На Брэда Питта похожа)», «Даже жутко, как они похожи», «Вы напомнили Брэда Питта», «Вот кому нужно играть миссис Смит с Питтом».