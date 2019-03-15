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Поклонники звезды «Реальных пацанов» Екатерины Шпицы назвали ее женской версией Брэда Питта

Большинство поклонников популярной российской актрисы Екатерины Шпицы уверены в сходстве артистки с голливудской знаменитостью Брэдом Питтом. Некоторые пользователи Сети назвали звезду «Реальных пацанов» женской версией киноактера.

Поклонники звезды «Реальных пацанов» Екатерины Шпицы назвали ее женской версией Брэда Питта

Актриса из Перми недавно опубликовала яркий снимок в личном блоге Instagram, где позирует с распущенными волосами и загадочно смотрит вдаль. Фанаты отечественной звезды принялись комментировать публикацию кумира, анализируя внешность Екатерины Шпицы. Многие подписчики заметили, что артистка очень напоминает голливудского красавца Брэда Питта.
Поклонники звезды «Реальных пацанов» Екатерины Шпицы назвали ее женской версией Брэда Питта

Актриса, снявшаяся в картине «Крымский мост», впечатлила поклонников своим сходством с мистером Смит: «Это же Питт в женском обличии», «На Брэда Питта похожа)», «Даже жутко, как они похожи», «Вы напомнили Брэда Питта», «Вот кому нужно играть миссис Смит с Питтом».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:46

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