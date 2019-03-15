АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям
EUR 74.06 USD 65.40
Курс валют на 15.03.2019

Супруга Игоря Лифанова Елена рассказала о знакомстве с актером

Супруга Игоря Лифанова Елена рассказала о знакомстве с актером. Отмечается, что после встречи со звездой кино он ушел от жены. Самому Лифанову стыдно об этом говорить.
Супруга Игоря Лифанова Елена рассказала о знакомстве с актером

Актер является одним из самых востребованным в отечественном кино. Лифанов отличается, прежде всего, ярко выраженной мужской харизмой. Не удивительно, что количество его поклонниц является очень большим.

Лифанов хранит верность своей супруге Елене, вместе с которой уже 16 лет. Сама же она утверждает, что полностью доверяет мужу. В одном из интервью Елена Лифанова вспомнила о начале отношений с возлюбленным. По ее словам, актер не способен вести жизнь на две семьи. Как только пара познакомилась, он расстался с бывшей женой, чтобы не обманывать ее.

В вопросах ревности влюбленные также солидарны. По их словам, крепкие отношения строятся исключительно на доверии.

Напомним, что Игорь Лифанов познакомился с нынешней супругой, когда состоял в официальном браке с коллегой по цеху Татьяной Алтикеевой, которая родила ему дочь. Однако тогда он понял, что необходимо развестись, чтобы параллельно не встречаться с двумя женщинами. Лифанов понимает, что испортил жизнь первой жене, сделал ей очень больно. В целом бракоразводный процесс дался актеру очень тяжело.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Яндекс» разработал программу для
Поклонники заметили, как преобразился
Перелицованный индийский SsangYong
Врачи запретили располневшей беременной
Reuters: Главные российские банки
В России прошло подорожание трех
Поклонники звезды «Реальных пацанов»
Супруга Игоря Лифанова Елена рассказала
Звезда «Дом-2» Виктория Боня объявила
Восемь россиян попали в черный список
Жизнь Эмилии Кларк после съемок в «Игре
Lister собирается возродить спидстер
Продюсер Максим Фадеев отреагировал на
Телескоп ALMA показал формирование
Наталья Фриске тоскует по умершей от
Звезда «Дом-2» Ольга Ветер снова начала
Эксперты назвали самые популярные цвета
Принц Гарри и Меган Маркл наняли
СМИ: Басков и Киркоров своим поведением
Илья Яббаров заявил, что ему надоело
«Мне не нравится»: Влад Топалов
Таролог предсказал Юлии Началовой
Александр Овечкин эмоционально
Астрономы получили снимки туманности
Актриса Елена Панова впервые рассказала
В ночном клубе Барнаула мастер спорта
Украине грозит штраф за отказ от
В Колпино мужчина похитил ребенка
Вадим Манукян поддержал
Писательница Оксана Робски впервые
Просмотреть все новости