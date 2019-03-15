Супруга Игоря Лифанова Елена рассказала о знакомстве с актером
Супруга Игоря Лифанова Елена рассказала о знакомстве с актером. Отмечается, что после встречи со звездой кино он ушел от жены. Самому Лифанову стыдно об этом говорить.
Актер является одним из самых востребованным в отечественном кино. Лифанов отличается, прежде всего, ярко выраженной мужской харизмой. Не удивительно, что количество его поклонниц является очень большим.
Лифанов хранит верность своей супруге Елене, вместе с которой уже 16 лет. Сама же она утверждает, что полностью доверяет мужу. В одном из интервью Елена Лифанова вспомнила о начале отношений с возлюбленным. По ее словам, актер не способен вести жизнь на две семьи. Как только пара познакомилась, он расстался с бывшей женой, чтобы не обманывать ее.
В вопросах ревности влюбленные также солидарны. По их словам, крепкие отношения строятся исключительно на доверии.
Напомним, что Игорь Лифанов познакомился с нынешней супругой, когда состоял в официальном браке с коллегой по цеху Татьяной Алтикеевой, которая родила ему дочь. Однако тогда он понял, что необходимо развестись, чтобы параллельно не встречаться с двумя женщинами. Лифанов понимает, что испортил жизнь первой жене, сделал ей очень больно. В целом бракоразводный процесс дался актеру очень тяжело.
Актер является одним из самых востребованным в отечественном кино. Лифанов отличается, прежде всего, ярко выраженной мужской харизмой. Не удивительно, что количество его поклонниц является очень большим.
Лифанов хранит верность своей супруге Елене, вместе с которой уже 16 лет. Сама же она утверждает, что полностью доверяет мужу. В одном из интервью Елена Лифанова вспомнила о начале отношений с возлюбленным. По ее словам, актер не способен вести жизнь на две семьи. Как только пара познакомилась, он расстался с бывшей женой, чтобы не обманывать ее.
В вопросах ревности влюбленные также солидарны. По их словам, крепкие отношения строятся исключительно на доверии.
Напомним, что Игорь Лифанов познакомился с нынешней супругой, когда состоял в официальном браке с коллегой по цеху Татьяной Алтикеевой, которая родила ему дочь. Однако тогда он понял, что необходимо развестись, чтобы параллельно не встречаться с двумя женщинами. Лифанов понимает, что испортил жизнь первой жене, сделал ей очень больно. В целом бракоразводный процесс дался актеру очень тяжело.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:38