Супруга Игоря Лифанова Елена рассказала о знакомстве с актером

Актер является одним из самых востребованным в отечественном кино. Лифанов отличается, прежде всего, ярко выраженной мужской харизмой. Не удивительно, что количество его поклонниц является очень большим.Лифанов хранит верность своей супруге Елене, вместе с которой уже 16 лет. Сама же она утверждает, что полностью доверяет мужу. В одном из интервью Елена Лифанова вспомнила о начале отношений с возлюбленным. По ее словам, актер не способен вести жизнь на две семьи. Как только пара познакомилась, он расстался с бывшей женой, чтобы не обманывать ее.В вопросах ревности влюбленные также солидарны. По их словам, крепкие отношения строятся исключительно на доверии.Напомним, что Игорь Лифанов познакомился с нынешней супругой, когда состоял в официальном браке с коллегой по цеху Татьяной Алтикеевой, которая родила ему дочь. Однако тогда он понял, что необходимо развестись, чтобы параллельно не встречаться с двумя женщинами. Лифанов понимает, что испортил жизнь первой жене, сделал ей очень больно. В целом бракоразводный процесс дался актеру очень тяжело.