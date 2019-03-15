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Звезда «Дом-2» Ольга Ветер снова начала злоупотреблять горячительными напитками

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Ветер опять замечена за пагубной привычкой.

Звезда «Дом-2» Ольга Ветер снова начала злоупотреблять горячительными напитками

По мнению многочисленных интернет-пользователей, молодую мамочку «испортила» ее близкая подруга – Кристина Дерябина.

Многие поклонники телепроекта «Дом-2», которые по-прежнему следят за личной жизнью некоторых экс-участников телешоу, до сих пор помнят тот день, когда Ольга во всеуслышание начала заявлять, что ее бывший супруг Глеб Жемчугов (Клубничка) напрочь позабыл о единственном наследнике.

Тогда Ветер жаловалась фанатам не только на то, что Жемчугов даже не стремиться обеспечивать своего маленького сына, но и сообщила, что всему виной спиртные напитки и круглосуточные тусовки, с которыми Глеб попросту не может «завязать».

Звезда «Дом-2» Ольга Ветер снова начала злоупотреблять горячительными напитками

Нужно сказать, что практически все пользователи Сети встали на сторону матери-одиночке, а Жемчугова буквально забросали нелицеприятными комментариями и сообщениями. Впрочем, на днях выяснилось, что и Ветер вернулась к своему пристрастию.

Ольга вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, который решила провести не одна, а в компании своей лучшей подруги Кристины Дерябиной. Во время общения с подписчиками девушки о многом говорили, но фанатов Ольги удивило совсем другое.

Дело в том, что Ветер и Дерябина употребляли горячительные напитки и за этим спокойно наблюдал маленьких сын Ольги. По мнению интернет-пользователей, Кристина очень плохо влияет на молодую мамочку.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:58

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