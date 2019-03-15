Звезда «Дом-2» Ольга Ветер снова начала злоупотреблять горячительными напитками
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Ветер опять замечена за пагубной привычкой.
По мнению многочисленных интернет-пользователей, молодую мамочку «испортила» ее близкая подруга – Кристина Дерябина.
Многие поклонники телепроекта «Дом-2», которые по-прежнему следят за личной жизнью некоторых экс-участников телешоу, до сих пор помнят тот день, когда Ольга во всеуслышание начала заявлять, что ее бывший супруг Глеб Жемчугов (Клубничка) напрочь позабыл о единственном наследнике.
Тогда Ветер жаловалась фанатам не только на то, что Жемчугов даже не стремиться обеспечивать своего маленького сына, но и сообщила, что всему виной спиртные напитки и круглосуточные тусовки, с которыми Глеб попросту не может «завязать».
Нужно сказать, что практически все пользователи Сети встали на сторону матери-одиночке, а Жемчугова буквально забросали нелицеприятными комментариями и сообщениями. Впрочем, на днях выяснилось, что и Ветер вернулась к своему пристрастию.
Ольга вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, который решила провести не одна, а в компании своей лучшей подруги Кристины Дерябиной. Во время общения с подписчиками девушки о многом говорили, но фанатов Ольги удивило совсем другое.
Дело в том, что Ветер и Дерябина употребляли горячительные напитки и за этим спокойно наблюдал маленьких сын Ольги. По мнению интернет-пользователей, Кристина очень плохо влияет на молодую мамочку.
По мнению многочисленных интернет-пользователей, молодую мамочку «испортила» ее близкая подруга – Кристина Дерябина.
Многие поклонники телепроекта «Дом-2», которые по-прежнему следят за личной жизнью некоторых экс-участников телешоу, до сих пор помнят тот день, когда Ольга во всеуслышание начала заявлять, что ее бывший супруг Глеб Жемчугов (Клубничка) напрочь позабыл о единственном наследнике.
Тогда Ветер жаловалась фанатам не только на то, что Жемчугов даже не стремиться обеспечивать своего маленького сына, но и сообщила, что всему виной спиртные напитки и круглосуточные тусовки, с которыми Глеб попросту не может «завязать».
Нужно сказать, что практически все пользователи Сети встали на сторону матери-одиночке, а Жемчугова буквально забросали нелицеприятными комментариями и сообщениями. Впрочем, на днях выяснилось, что и Ветер вернулась к своему пристрастию.
Ольга вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, который решила провести не одна, а в компании своей лучшей подруги Кристины Дерябиной. Во время общения с подписчиками девушки о многом говорили, но фанатов Ольги удивило совсем другое.
Дело в том, что Ветер и Дерябина употребляли горячительные напитки и за этим спокойно наблюдал маленьких сын Ольги. По мнению интернет-пользователей, Кристина очень плохо влияет на молодую мамочку.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:58