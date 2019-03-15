Восемь россиян попали в черный список ЕС из-за инцидента в Керченском проливе





Напомним, что корабли Украины нарушили российскую границу, войдя без разрешения в акваторию Азовского моря. Тогда совершались опасные маневры и игнорировались многочисленные просьбы пограничников РФ. В результате моряки и суда были арестованы.В Кремле инцидент назвали провокацией, которую устроила украинские власти в преддверии выборов президента. К слову,после ЧП лидер страны Петр Порошенко ввел военное положение в некоторых областях, спустя месяц это решение было отменено.