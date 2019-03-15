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Восемь россиян попали в черный список ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

После инцидента, который произошел в ноябре прошедшего года в Керченском проливе, в так называемый черный список ЕС попали не менее восьми россиян. В перечень включены командующий ЮВО, глава погрануправления ВСБ Крыма и еще шесть человек.
Восемь россиян попали в черный список ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

Напомним, что корабли Украины нарушили российскую границу, войдя без разрешения в акваторию Азовского моря. Тогда совершались опасные маневры и игнорировались многочисленные просьбы пограничников РФ. В результате моряки и суда были арестованы.

В Кремле инцидент назвали провокацией, которую устроила украинские власти в преддверии выборов президента. К слову,после ЧП лидер страны Петр Порошенко ввел военное положение в некоторых областях, спустя месяц это решение было отменено.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:30

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