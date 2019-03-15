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Lister собирается возродить спидстер Knobbly

Британская компания Lister собирается возродить классический спидстер Knobbly в современном оформлении. Об этом заявил глава фирмы Лоуренс Уиттакер.
Lister собирается возродить спидстер Knobbly

Такой новостью он поделился на своей странице в Twitter, где и опубликовал предполагаемый внешний вид обновленной Lister Knobbly. Лоуренс Уиттакер кратко прокомментировал эту ситуацию: «Да, мы собираемся это построить». Из-за подобного формата анонса новинки неизвестны никакие её характеристики, кроме опубликованного внешнего вида. Эксперты отметили, процесс «построения» может затянуться на долгие годы, поэтому любителям классической Knobbly стоит запасаться терпением.

Компания Lister возобновила свою деятельность в 2013 году, таким образом фирма вернулась на рынок спустя долгие десятилетия отсутствия. С тех пор автопроизводитель успел выпустить классическую версию Knobbly 50-х годов, полностью копирующую оригинал, за исключением легкого современного алюминиевого корпуса. Модель получила свое название из-за отчетливо выделяющихся передних и задних крыльев, а также общей формы кузова.
Lister собирается возродить спидстер Knobbly

Эксперты отмечают, несмотря на то, что из названия пропала приписка Jaguar, новинка скорее всего получит двигатель именно этого производителя. Им может оказаться 5,0-литровый V8 выдающий 670 лошадиных сил, но возможен вариант и с V12.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:16

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