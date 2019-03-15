Телескоп ALMA показал формирование новых планет земного типа вокруг молодой звезды

"Распределение пыли внутреннего кольца DM Тау даст важные данные для понимания формирования планет, подобных Земле", - заявили японские учёные.





Японская астрономическая обсерватория использовала данные телескопов ALMA, чтобы обнаружить в созвездии Тельца группу будущих планет, некоторые из которых могут быть земного типа. Звезда DM Тау появилась 3-5 млн лет назад и весит в 2 раза меньше Солнца. Вокруг неё собралось несколько пылевых колец на расстоянии, которое сопоставимо с отдалённостью Нептуна от своего светила.Находится зарождающаяся система в 470 световых годах от Солнечной. Особенно астрономов интересует внутренняя область диска DM Тау, ведь в таких же условиях когда-то сформировалась Земля.На таком расстоянии от звезды планеты будут пригодны для жизни. Что касается более отдалённых областей, то из их пыли могут получиться новые Нептун и Уран.Также процессы вокруг DM Тау могут многое объяснить о происхождении самой Солнечной системы 4,6 млрд лет назад. Напомним, что сформировалась она из облаков пыли и газа, скопившихся в гигантских количествах вокруг Солнца.