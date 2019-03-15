Наталья Фриске тоскует по умершей от рака сестре Жанне
Наталья Фриске рассказала в Instagram, что безумно тоскует по сестре и популярной певице Жанне Фриске, умершей от рака. Она отметила, что теперь все праздники в их семье сопровождаются болью в душе и слезами.
После смерти звезды российского шоу-бизнеса прошло три года и девять месяцев. Обожаемая миллионами и собирающая полные залы во время концертов Жанна Фриске не смогла справиться с тяжелой болезнью. Ее сестра Наталья недавно опубликовала в личном блоге Instagram фотографию, где она запечатлена вместе с певицей и родителями в ресторане.
В комментарии к посту автор написала, что в тот момент, во время празднования дня рождения мамы, все были счастливы и улыбались, но в все изменилось. Теперь каждый день и все семейные торжества родные встречают со слезами на глазах и болью в душе. Знаменитость призналась: она очень тоскует по умершей сестре.
Подписчики аккаунта Натальи Фриске разделяют горе семьи и стараются поддержать родственницу прославленной певицы: «Вы все прекрасны! Жанночка с вами!», «Увы, осталась только память… ничего изменить нельзя», «Жанну помнят миллионы, светлый человек была», «И мы тоскуем и помним», «Нужно жить дальше… Любим и поддерживаем вас».
После смерти звезды российского шоу-бизнеса прошло три года и девять месяцев. Обожаемая миллионами и собирающая полные залы во время концертов Жанна Фриске не смогла справиться с тяжелой болезнью. Ее сестра Наталья недавно опубликовала в личном блоге Instagram фотографию, где она запечатлена вместе с певицей и родителями в ресторане.
В комментарии к посту автор написала, что в тот момент, во время празднования дня рождения мамы, все были счастливы и улыбались, но в все изменилось. Теперь каждый день и все семейные торжества родные встречают со слезами на глазах и болью в душе. Знаменитость призналась: она очень тоскует по умершей сестре.
Подписчики аккаунта Натальи Фриске разделяют горе семьи и стараются поддержать родственницу прославленной певицы: «Вы все прекрасны! Жанночка с вами!», «Увы, осталась только память… ничего изменить нельзя», «Жанну помнят миллионы, светлый человек была», «И мы тоскуем и помним», «Нужно жить дальше… Любим и поддерживаем вас».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:00