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Наталья Фриске тоскует по умершей от рака сестре Жанне

Наталья Фриске рассказала в Instagram, что безумно тоскует по сестре и популярной певице Жанне Фриске, умершей от рака. Она отметила, что теперь все праздники в их семье сопровождаются болью в душе и слезами.

Наталья Фриске тоскует по умершей от рака сестре Жанне

После смерти звезды российского шоу-бизнеса прошло три года и девять месяцев. Обожаемая миллионами и собирающая полные залы во время концертов Жанна Фриске не смогла справиться с тяжелой болезнью. Ее сестра Наталья недавно опубликовала в личном блоге Instagram фотографию, где она запечатлена вместе с певицей и родителями в ресторане.

В комментарии к посту автор написала, что в тот момент, во время празднования дня рождения мамы, все были счастливы и улыбались, но в все изменилось. Теперь каждый день и все семейные торжества родные встречают со слезами на глазах и болью в душе. Знаменитость призналась: она очень тоскует по умершей сестре.

Подписчики аккаунта Натальи Фриске разделяют горе семьи и стараются поддержать родственницу прославленной певицы: «Вы все прекрасны! Жанночка с вами!», «Увы, осталась только память… ничего изменить нельзя», «Жанну помнят миллионы, светлый человек была», «И мы тоскуем и помним», «Нужно жить дальше… Любим и поддерживаем вас».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:00

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