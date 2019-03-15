АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям
EUR 74.06 USD 65.40
Курс валют на 15.03.2019

Таролог предсказал Юлии Началовой инвалидность и завершение карьеры

Известной российской певице Юлии Началовой таролог предсказала завершение музыкальной карьеры и инвалидность. По словам медиума, всем неравнодушным необходимо только молиться за артистку.
Таролог предсказал Юлии Началовой инвалидность и завершение карьеры

В карточном раскладе специалист не увидела скорой смерти Юлии Началовой, однако никаких положительных моментов в жизни знаменитости также не будет. Якобы артистке удастся выйти из комы, но крайне тяжелая ситуация со здоровьем продолжит сохраняться. Скорее всего, певица и вовсе станет инвалидом, поскольку прослеживаются сложности с ногами. По словам таролога, Началову на протяжении жизни преследуют различные болезни.

Несколько дней назад в соцсети Instagram менеджер Юлии Началовой написала, что, несмотря на слухи, распространяющиеся в интернете, со знаменитостью все хорошо. Поскольку был небольшой перерыв в рабочем графике, певица решила пройти плановый медосмотр в одной из столичных клиник. Несколько лет назад у артистки нашли подагру, ее лечением она и занимается. Пиар-менеджер призвала фолловеров не усугублять существующую ситуацию, а журналистов не приписывать различные страшные болезни.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Принц Гарри и Меган Маркл наняли
СМИ: Басков и Киркоров своим поведением
Илья Яббаров заявил, что ему надоело
«Мне не нравится»: Влад Топалов
Таролог предсказал Юлии Началовой
Александр Овечкин эмоционально
Астрономы получили снимки туманности
Актриса Елена Панова впервые рассказала
В ночном клубе Барнаула мастер спорта
Украине грозит штраф за отказ от
В Колпино мужчина похитил ребенка
Вадим Манукян поддержал
Писательница Оксана Робски впервые
Супруг Ларисы Гузеевой подарил ей
Читающие только заголовки статей люди
Ирина Пинчук заплакала от жалости к
Жена Андрея Мерзликина рассказала о
Настя Ивлеева и Федук устроили шуточное
Мондезир Свет-Амур публично извинился
Александр Васильев рассказал, что
Учёные обнаружили в мозге человека
Личный врач Юлии Началовой Василий
Советскому писателю Юрию Бондареву
Анна Банщикова похвасталась
Маленькая дочь Валерия Тодоровского и
Экс-бойфренд Виктории Романец Александр
Мария Машкова кардинально сменила имидж
Врачи назвали бодрящую замену кофе
Ксения Собчак расскажет о личной жизни
Звезде американского реалити-шоу Джо
Просмотреть все новости