Таролог предсказал Юлии Началовой инвалидность и завершение карьеры

В карточном раскладе специалист не увидела скорой смерти Юлии Началовой, однако никаких положительных моментов в жизни знаменитости также не будет. Якобы артистке удастся выйти из комы, но крайне тяжелая ситуация со здоровьем продолжит сохраняться. Скорее всего, певица и вовсе станет инвалидом, поскольку прослеживаются сложности с ногами. По словам таролога, Началову на протяжении жизни преследуют различные болезни.Несколько дней назад в соцсети Instagram менеджер Юлии Началовой написала, что, несмотря на слухи, распространяющиеся в интернете, со знаменитостью все хорошо. Поскольку был небольшой перерыв в рабочем графике, певица решила пройти плановый медосмотр в одной из столичных клиник. Несколько лет назад у артистки нашли подагру, ее лечением она и занимается. Пиар-менеджер призвала фолловеров не усугублять существующую ситуацию, а журналистов не приписывать различные страшные болезни.