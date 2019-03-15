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Эксперты назвали самые популярные цвета автомобилей в России

Эксперты портала «Авито» изучили статистику и назвали самые популярные цвета для автомобилей в России за 2018 год. В первую тройку попали черный, белый и серебряный.
Эксперты назвали самые популярные цвета автомобилей в России

Популярность цветов была неравномерна в разных городах страны. Черный оказался самым востребованным в 11 из 23 исследуемых мегаполисах, белый – в 7, а серебряный в 5. Об этом эксперты портала «Авито» сообщили в своем официальном пресс-релизе.

Они отмечают, каждый пятый автомобиль в России имеет черный цвет. В Москве их оказалось чуть больше – 22,7%, в Перми – 22,02%, а в Санкт-Петербурге 21,52%. В некоторых городах на первое место вышли автомобили с белым цветовым оформлением. Это случилось в Красноярске, Барнауле и Ростове-на-Дону.

Эксперты также рассказали о цветах, пользующихся наименьшей популярностью среди российских автолюбителей. Главным аутсайдером оказался розовый, всего 0,05%. В список наименее популярных также попали – оранжевый и пурпуровый (0,41%), фиолетовый (1,44%) и золотой (1,45%). Аналитики «Авито» отметили, в изучении принимали участие только те автомобили, что были проданы с помощью их торговой площадки.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:55

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