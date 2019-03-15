Илья Яббаров заявил, что ему надоело смотреть на то, как целуются Иосиф Оганесян и Саша Черно

«Пусть эта Саша покажет хоть одну статью, где будет написано, что поцелуи избавляют от лишних килограмм! Придумала что-то себе и давай это все других пихать..», - пишут в Сети.





По словам Яббарова, ему уже надоело постоянно наблюдать за тем, как Александра Черно и Иосиф Оганесян целуются даже во время Лобного места.Вот уже третью неделю на телепроекте «Дом-2» длится эксперимент, который придумало руководство шоу. Каждое Лобное место начинается и заканчивается страстными поцелуями Черно и Оганесяна.А началось все с того, что Александра якобы где-то прочла, что если девушка в теле будет целоваться с худыми мужчинами, то она очень быстро избавиться от лишних килограмм. Многим телезрителям и участникам «Дома-2» показались слова Черно странными, однако ведущим эта идея понравилась.И вот на днях на очередном Лобном месте, когда Саша и Иосиф снова начали целоваться, Илья не смог промолчать и заявил, что ему надоело смотреть на «сценку», которой так сказать открывают и закрывают их собрание вокруг проектного костра.Нужно сказать, что большая часть поклонников телестройки «Дом-2» поддержали слова Яббарова. По их мнению, Черно просто придумала эту легенду, чтобы не сидеть на строгих диетах и не ходить в спортзал.