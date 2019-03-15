СМИ: Басков и Киркоров своим поведением спровоцировали скандал в аэропорту Ташкента





Недавно Филипп Киркоров и Николай Басков прибыли в Узбекистан, чтобы провести открытие ледового дворца под названием «Хумо Арена». СМИ сообщили, что у знаменитостей было хорошее настроение, но как только звезды сошли с самолета, они начали вести себя неподобающим образом. Исполнители начали записывать видео для социальных сетей и приветствовать своих фанатов фразой: «Салам алейкум, Ташкент». Звездных гостей встретил лимузин, который настолько понравился Филиппу Киркорову, что тот попросил его подарить. Николай Басков поддержал своего товарища и напомнил, что у певца скоро день рождения.Как сообщают СМИ, преданным поклонникам, просмотревшим видео, не понравилось непристойное поведение артистов. Они посчитали, что Филипп Киркоров и Николай Басков сильно превысили свою значимость, требуя подарить им «узбекистанский» лимузин.