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СМИ: Басков и Киркоров своим поведением спровоцировали скандал в аэропорту Ташкента

Николай Басков и Филипп Киркоров своим поведением спровоцировали скандал в аэропорту Ташкента. Знаменитости хотели, чтобы им подарили «узбекистанский» лимузин, как сообщают СМИ.

СМИ: Басков и Киркоров своим поведением спровоцировали скандал в аэропорту Ташкента

Недавно Филипп Киркоров и Николай Басков прибыли в Узбекистан, чтобы провести открытие ледового дворца под названием «Хумо Арена». СМИ сообщили, что у знаменитостей было хорошее настроение, но как только звезды сошли с самолета, они начали вести себя неподобающим образом. Исполнители начали записывать видео для социальных сетей и приветствовать своих фанатов фразой: «Салам алейкум, Ташкент». Звездных гостей встретил лимузин, который настолько понравился Филиппу Киркорову, что тот попросил его подарить. Николай Басков поддержал своего товарища и напомнил, что у певца скоро день рождения.

СМИ: Басков и Киркоров своим поведением спровоцировали скандал в аэропорту Ташкента

Как сообщают СМИ, преданным поклонникам, просмотревшим видео, не понравилось непристойное поведение артистов. Они посчитали, что Филипп Киркоров и Николай Басков сильно превысили свою значимость, требуя подарить им «узбекистанский» лимузин.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:38

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